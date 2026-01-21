https://sarabic.ae/20260121/ميدفيديف-ترامب-في-عجلة-من-أمره-لحل-قضية-غرينلاند-وكتابة-اسمه-بأحرف-من-ذهب-1109465725.html

ميدفيديف: ترامب في عجلة من أمره لحل قضية غرينلاند وكتابة اسمه "بأحرف من ذهب"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسرع في حل قضية غرينلاند، ليخلّد اسمه في التاريخ". 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف: "لكن القضية ليست مجرد رغبة الرئيس الأمريكي الظاهرة، فرغم أن الجميع يصفون بحماس كيف سيبتلع ترامب، هذا العملاق المتحمّس، مساحة شاسعة من الأرض، ثم يوجّه سهامه الجارحة إلى أوروبا العجوز، محوّلاً الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ثاني أكبر قوة في العالم، إلا أن ترامب مستعجل بلا شك. فوقته ينفد. لقد حان الوقت ليخلّد اسمه في التاريخ".وتابع: "نتيجةً للاستفتاءات، استعادت روسيا أراضيها التي كانت جزءا منها لقرون، إلى جانب شعبها. أما غرينلاند، فالوضع مختلف تمامًا. لم تكن غرينلاند مرتبطة بالولايات المتحدة بشكل مباشر، رغم محاولات الأخيرة ضمها عدة مرات".وفيما يتعلق بالثمن الذي يرغب ترامب في دفعه لتحقيق هدفه، أوضح: "السؤال، أولًا وقبل كل شيء، ما الثمن الذي يرغب شاغل البيت الأبيض الحالي في دفعه لتحقيق هذا الهدف؟ إن القضاء على حلف الناتو ليس اختطافا لزعيم أجنبي خانه حلفاؤه في بلد ضعيف. وأخيرا، هل سيسمح لترامب بفعل ذلك؟".فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركةترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ

