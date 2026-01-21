عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ميدفيديف: ترامب في عجلة من أمره لحل قضية غرينلاند وكتابة اسمه "بأحرف من ذهب"
ميدفيديف: ترامب في عجلة من أمره لحل قضية غرينلاند وكتابة اسمه "بأحرف من ذهب"
وأضاف: "لكن القضية ليست مجرد رغبة الرئيس الأمريكي الظاهرة، فرغم أن الجميع يصفون بحماس كيف سيبتلع ترامب، هذا العملاق المتحمّس، مساحة شاسعة من الأرض، ثم يوجّه سهامه الجارحة إلى أوروبا العجوز، محوّلاً الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ثاني أكبر قوة في العالم، إلا أن ترامب مستعجل بلا شك. فوقته ينفد. لقد حان الوقت ليخلّد اسمه في التاريخ".وتابع: "نتيجةً للاستفتاءات، استعادت روسيا أراضيها التي كانت جزءا منها لقرون، إلى جانب شعبها. أما غرينلاند، فالوضع مختلف تمامًا. لم تكن غرينلاند مرتبطة بالولايات المتحدة بشكل مباشر، رغم محاولات الأخيرة ضمها عدة مرات".وفيما يتعلق بالثمن الذي يرغب ترامب في دفعه لتحقيق هدفه، أوضح: "السؤال، أولًا وقبل كل شيء، ما الثمن الذي يرغب شاغل البيت الأبيض الحالي في دفعه لتحقيق هذا الهدف؟ إن القضاء على حلف الناتو ليس اختطافا لزعيم أجنبي خانه حلفاؤه في بلد ضعيف. وأخيرا، هل سيسمح لترامب بفعل ذلك؟".فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركةترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ميدفيديف: ترامب في عجلة من أمره لحل قضية غرينلاند وكتابة اسمه "بأحرف من ذهب"

07:51 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 21.01.2026)
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسرع في حل قضية غرينلاند، ليخلّد اسمه في التاريخ".
وأضاف: "لكن القضية ليست مجرد رغبة الرئيس الأمريكي الظاهرة، فرغم أن الجميع يصفون بحماس كيف سيبتلع ترامب، هذا العملاق المتحمّس، مساحة شاسعة من الأرض، ثم يوجّه سهامه الجارحة إلى أوروبا العجوز، محوّلاً الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ثاني أكبر قوة في العالم، إلا أن ترامب مستعجل بلا شك. فوقته ينفد. لقد حان الوقت ليخلّد اسمه في التاريخ".

وكتب في منشور له، على منصة "تلغرام": "الجميع يدرك أن (ترامب) يريد أن يزين خريطة العالم بالنجوم والخطوط (وقد نشر بالفعل خريطة تضم كندا وفنزويلا)، وأن يقف إلى جانب الآباء المؤسسين. هو يريد أن يبقى في التاريخ إلى الأبد. وفي الوقت نفسه يصبح مثل رئيس روسيا".

وتابع: "نتيجةً للاستفتاءات، استعادت روسيا أراضيها التي كانت جزءا منها لقرون، إلى جانب شعبها. أما غرينلاند، فالوضع مختلف تمامًا. لم تكن غرينلاند مرتبطة بالولايات المتحدة بشكل مباشر، رغم محاولات الأخيرة ضمها عدة مرات".

وعن محاولات أوروبا إقناع ترامب بالتخلي رسميا عن غرينلاند وإبقائها تحت السيادة الدنماركية، قال: "الوضع هنا واضح عموما، فالديوك الأوروبية الجبانة، التي ابتلعت المهدئات خوفا، ستقنع الرجل العجوز الحازم بقبول الوصاية الكاملة على الجزيرة، لكن مع إبقائها رسميا تحت السيادة الدنماركية".

وفيما يتعلق بالثمن الذي يرغب ترامب في دفعه لتحقيق هدفه، أوضح: "السؤال، أولًا وقبل كل شيء، ما الثمن الذي يرغب شاغل البيت الأبيض الحالي في دفعه لتحقيق هذا الهدف؟ إن القضاء على حلف الناتو ليس اختطافا لزعيم أجنبي خانه حلفاؤه في بلد ضعيف. وأخيرا، هل سيسمح لترامب بفعل ذلك؟".
