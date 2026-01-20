ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/ترامب-لولاي-لكان-الناتو-في-مزبلة-التاريخ-1109454527.html
ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T19:54+0000
2026-01-20T19:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260120/لافروف-اليوم-العالم-يلعب-لعبة-الأقوى-هو-على-حق-1109421156.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ

19:54 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة التاريخ".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".

وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
لافروف: اليوم العالم يلعب لعبة "الأقوى هو على حق"
08:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".

يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала