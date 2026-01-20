https://sarabic.ae/20260120/ترامب-لولاي-لكان-الناتو-في-مزبلة-التاريخ-1109454527.html

ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ

ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

