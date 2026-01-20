https://sarabic.ae/20260120/ترامب-لولاي-لكان-الناتو-في-مزبلة-التاريخ-1109454527.html
ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T19:54+0000
2026-01-20T19:54+0000
2026-01-20T19:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260120/لافروف-اليوم-العالم-يلعب-لعبة-الأقوى-هو-على-حق-1109421156.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: لولاي لكان "الناتو" في مزبلة التاريخ
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة التاريخ".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".
وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.