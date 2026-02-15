https://sarabic.ae/20260215/سيارتو-هنغاريا-وسلوفاكيا-تطالبان-كرواتيا-بالسماح-بعبور-النفط-الروسي-1110395253.html
15.02.2026
وكتب سيارتو على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "مع رفض أوكرانيا استئناف عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا لأسباب سياسية، فقد أرسلنا مع وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا خطابا إلى وزير الاقتصاد الكرواتي أنتي سوسنجار.. نطلب من كرواتيا تمكين نقل النفط الروسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر خط أنابيب (أدريا). إذ أن إعفاءنا من العقوبات يتيح إمكانية استيراد النفط الروسي عبر البحر، إذا تعطلت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب".وكانت تقارير إعلامية هنغارية أفادت بأن كييف أوقفت نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" بزعم الأضرار التي لحقت بالخط في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن سيارتو أشار إلى أن كييف تفعل ذلك "لأسباب سياسية"، مؤكدًا عدم وجود أسباب تقنية لعرقلة الإمدادات.وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية بأن تدفق النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا عبر الجزء الأوكراني من خط "دروجبا" مٌعلق منذ 27 كانون الثاني/ يناير. فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا تتوفر لديه معلومات بشأن هذا الأمر.يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
وكتب سيارتو على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: "مع رفض أوكرانيا استئناف عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا لأسباب سياسية، فقد أرسلنا مع وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا خطابا إلى وزير الاقتصاد الكرواتي أنتي سوسنجار.. نطلب من كرواتيا تمكين نقل النفط الروسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر خط أنابيب (أدريا). إذ أن إعفاءنا من العقوبات يتيح إمكانية استيراد النفط الروسي عبر البحر، إذا تعطلت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب".
وشدد على أنه لا يجب تسييس أمن إمدادات الطاقة في أي بلد، مضيفًا: "لذلك نتوقع من كرواتيا، على عكس أوكرانيا، ألا تُعرض أمن إمدادات النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا للخطر لأسباب سياسية".
وكانت تقارير إعلامية هنغارية أفادت بأن كييف أوقفت نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" بزعم الأضرار التي لحقت بالخط في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن سيارتو أشار إلى أن كييف تفعل ذلك "لأسباب سياسية
"، مؤكدًا عدم وجود أسباب تقنية لعرقلة الإمدادات.
وفي وقت سابق، صرح سيارتو بأن أوكرانيا أصبحت "عدوًا" لهنغاريا لأنها تحاول حرمان بودابست من إمدادات الطاقة الروسية، الأمر الذي يهدد سيادة البلاد وأمن الطاقة فيها.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية بأن تدفق النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا
عبر الجزء الأوكراني من خط "دروجبا" مٌعلق منذ 27 كانون الثاني/ يناير. فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا تتوفر لديه معلومات بشأن هذا الأمر.
يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).