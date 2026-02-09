عربي
سيارتو: هنغاريا تصر على فرض بروكسل عقوبات على المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا
سيارتو: هنغاريا تصر على فرض بروكسل عقوبات على المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن هنغاريا تواصل الإصرار على أن تفرض بروكسل عقوبات ضد القادة العسكريين الأوكرانيين المسؤولين عن التعبئة... 09.02.2026
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "تنتشر مقاطع فيديو تُظهر رجالًا يُختطفون من الشارع أمام عائلاتهم وأطفالهم. يتعرضون للضرب ويُلقون في الحافلات بطريقة مُهينة دون سبب واضح، لهذا السبب، نُصرّ في بروكسل على إدراج جميع المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاقتراح مطروح على الطاولة في بروكسل".وكان وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، صرح أمس الأحد، أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي خلال عام واحد، لولا إحباط الأوروبيين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.وقال سيارتو، خلال مقابلة مع قناة "روستافي 2" الجورجية التلفزيونية، اليوم الأحد: "لو لم يُحبط الأوروبيون جهود الرئيس ترامب، لكنتُ على ثقة بأن السلام كان سيتحقق (في أوكرانيا) في غضون عام واحد فقط".
19:07 GMT 09.02.2026
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن هنغاريا تواصل الإصرار على أن تفرض بروكسل عقوبات ضد القادة العسكريين الأوكرانيين المسؤولين عن التعبئة القسرية.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "تنتشر مقاطع فيديو تُظهر رجالًا يُختطفون من الشارع أمام عائلاتهم وأطفالهم. يتعرضون للضرب ويُلقون في الحافلات بطريقة مُهينة دون سبب واضح، لهذا السبب، نُصرّ في بروكسل على إدراج جميع المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاقتراح مطروح على الطاولة في بروكسل".
وشدد الوزير الهنغاري على أن هناك "حملة مطاردة مفتوحة" "في شوارع أوكرانيا ، وأن" التعبئة القسرية الوحشية تجري في أوكرانيا منذ سنوات عديدة".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
27 يناير, 23:57 GMT
وكان وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، صرح أمس الأحد، أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي خلال عام واحد، لولا إحباط الأوروبيين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال سيارتو، خلال مقابلة مع قناة "روستافي 2" الجورجية التلفزيونية، اليوم الأحد: "لو لم يُحبط الأوروبيون جهود الرئيس ترامب، لكنتُ على ثقة بأن السلام كان سيتحقق (في أوكرانيا) في غضون عام واحد فقط".
