https://sarabic.ae/20260209/سيارتو-هنغاريا-تصر-على-فرض-بروكسل-عقوبات-على-المسؤولين-عن-التعبئة-القسرية-في-أوكرانيا--1110195022.html
سيارتو: هنغاريا تصر على فرض بروكسل عقوبات على المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا
سيارتو: هنغاريا تصر على فرض بروكسل عقوبات على المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن هنغاريا تواصل الإصرار على أن تفرض بروكسل عقوبات ضد القادة العسكريين الأوكرانيين المسؤولين عن التعبئة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T19:07+0000
2026-02-09T19:07+0000
2026-02-09T19:07+0000
هنغاريا
المجر
أخبار المجر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "تنتشر مقاطع فيديو تُظهر رجالًا يُختطفون من الشارع أمام عائلاتهم وأطفالهم. يتعرضون للضرب ويُلقون في الحافلات بطريقة مُهينة دون سبب واضح، لهذا السبب، نُصرّ في بروكسل على إدراج جميع المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاقتراح مطروح على الطاولة في بروكسل".وكان وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، صرح أمس الأحد، أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي خلال عام واحد، لولا إحباط الأوروبيين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.وقال سيارتو، خلال مقابلة مع قناة "روستافي 2" الجورجية التلفزيونية، اليوم الأحد: "لو لم يُحبط الأوروبيون جهود الرئيس ترامب، لكنتُ على ثقة بأن السلام كان سيتحقق (في أوكرانيا) في غضون عام واحد فقط".
https://sarabic.ae/20260127/سيارتو-المجر-هي-العقبة-الوحيدة-أمام-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1109710561.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هنغاريا, المجر, أخبار المجر, العالم, أخبار العالم الآن
هنغاريا, المجر, أخبار المجر, العالم, أخبار العالم الآن
سيارتو: هنغاريا تصر على فرض بروكسل عقوبات على المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن هنغاريا تواصل الإصرار على أن تفرض بروكسل عقوبات ضد القادة العسكريين الأوكرانيين المسؤولين عن التعبئة القسرية.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي في بودابست: "تنتشر مقاطع فيديو تُظهر رجالًا يُختطفون من الشارع أمام عائلاتهم وأطفالهم. يتعرضون للضرب ويُلقون في الحافلات بطريقة مُهينة دون سبب واضح، لهذا السبب، نُصرّ في بروكسل على إدراج جميع المسؤولين عن التعبئة القسرية في أوكرانيا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاقتراح مطروح على الطاولة في بروكسل".
وشدد الوزير الهنغاري على أن هناك "حملة مطاردة مفتوحة" "في شوارع أوكرانيا ، وأن" التعبئة القسرية الوحشية تجري في أوكرانيا منذ سنوات عديدة".
وكان وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، صرح أمس الأحد، أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي خلال عام واحد
، لولا إحباط الأوروبيين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال سيارتو، خلال مقابلة مع قناة "روستافي 2" الجورجية التلفزيونية، اليوم الأحد: "لو لم يُحبط الأوروبيون جهود الرئيس ترامب، لكنتُ على ثقة بأن السلام كان سيتحقق (في أوكرانيا) في غضون عام واحد فقط
".