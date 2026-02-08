عربي
https://sarabic.ae/20260208/سيارتو-الصراع-بأوكرانيا-كان-سينتهي-لولا-إحباط-الأوروبيين-جهود-ترامب-لتحقيق-السلام-1110153554.html
سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلام
سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلام
تابعنا عبر
رأى وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي خلال عام واحد، لولا إحباط الأوروبيين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال سيارتو، خلال مقابلة مع قناة "روستافي 2" الجورجية التلفزيونية، اليوم الأحد: "لو لم يُحبط الأوروبيون جهود الرئيس ترامب، لكنتُ على ثقة بأن السلام كان سيتحقق (في أوكرانيا) في غضون عام واحد فقط".
وصرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم أمس السبت، بأن أوكرانيا أصبحت "عدوًا للمجر" بسبب رغبتها في حرمان بودابست من موارد الطاقة الروسية.
وأضاف أوربان: "يجب على الأوكرانيين أن يدركوا ضرورة التوقف عن المطالبة المستمرة من بروكسل بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
27 يناير, 23:57 GMT
وأردف: "طالما استمرت أوكرانيا في ذلك، فهي عدوتنا، تنتهك كييف مصالحنا الأساسية بمطالبتها المستمرة وتحريضها بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".
وأكد رئيس الوزراء المجري خلال فعالية انتخابية في سومباتهي، أن "من يفعل ذلك ليس خصمًا فحسب، بل عدو للمجر".
كما صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، فإنه في حال وصول المعارضة إلى السلطة عقب الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان، فإنها سترفض النفط والغاز من روسيا، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المجري.
