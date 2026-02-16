https://sarabic.ae/20260216/الكرملين-سينضم-ميدينسكي-وغالوزين-وكوستيوكوف-ومسؤولون-آخرون-إلى-الوفد-الروسي-في-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110408936.html

الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا

الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كلا من ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين سينضمون إلى الوفد الروسي في محادثات جنيف... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T09:39+0000

2026-02-16T09:39+0000

2026-02-16T10:36+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg

وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم توسيع الوفد الروسي في محادثات أوكرانيا في جنيف، أوضح بيسكوف: "بالفعل، سيتم توسيع الوفد، حيث هناك (في أبو ظبي)، ترأس كوستيوكوف مجموعتنا، وسيضم هذه المرة، بالإضافة إلى ميدينسكي(مساعد الرئيس الروسي)، نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسؤولين آخرين".أجاب بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في ظل تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي، بأن النفط أصبح أداة للابتزاز بسبب معارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هجمات زيلينسكي الأخيرة على أوربان استمرارًا لهذا النهج، قائلا: "نعم، بالتأكيد، نتفق تمامًا مع هذا. في الواقع، هذا هو الواقع؛ من المستحيل تفسيره بأي طريقة أخرى".وردا على سؤال حول مشاركة دميترييف ضمن الوفد الروسي في الاجتماع المقرر عقده في جنيف، قال: "نعم، دميترييف يعمل على مسار منفصل، هذا هو فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي. وهو يواصل عمله بنشاط".وعن رد فعل الكرملين على الادعاءات الغربية الجديدة بشأن تسميم أليكسي نافالني، قال: "إنه رد فعل سلبي للغاية، نحن، بطبيعة الحال، لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة، وفي الواقع، نرفضها رفضًا قاطعًا".وقال بيسكوف للصحفيين، في وقت سابق: "ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية أيضًا في إطار ثلاثي روسي أمريكي أوكراني، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير (الجاري) في جنيف".وأكد بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد، الأسبوع المقبل، وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) تعقد بالفعل الأسبوع المقبل، ونحن سنبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة، لكنها حقًا ستكون الأسبوع المقبل".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-جولة-المفاوضات-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-تعقد-يومي-17-و18-فبراير-الجاري-في-جنيف-1110325819.html

https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يشاركان-في-محادثات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110346627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي