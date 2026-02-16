https://sarabic.ae/20260216/الكرملين-سينضم-ميدينسكي-وغالوزين-وكوستيوكوف-ومسؤولون-آخرون-إلى-الوفد-الروسي-في-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110408936.html
الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كلا من ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين سينضمون إلى الوفد الروسي في محادثات جنيف... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم توسيع الوفد الروسي في محادثات أوكرانيا في جنيف، أوضح بيسكوف: "بالفعل، سيتم توسيع الوفد، حيث هناك (في أبو ظبي)، ترأس كوستيوكوف مجموعتنا، وسيضم هذه المرة، بالإضافة إلى ميدينسكي(مساعد الرئيس الروسي)، نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسؤولين آخرين".أجاب بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في ظل تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي، بأن النفط أصبح أداة للابتزاز بسبب معارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هجمات زيلينسكي الأخيرة على أوربان استمرارًا لهذا النهج، قائلا: "نعم، بالتأكيد، نتفق تمامًا مع هذا. في الواقع، هذا هو الواقع؛ من المستحيل تفسيره بأي طريقة أخرى".وردا على سؤال حول مشاركة دميترييف ضمن الوفد الروسي في الاجتماع المقرر عقده في جنيف، قال: "نعم، دميترييف يعمل على مسار منفصل، هذا هو فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي. وهو يواصل عمله بنشاط".وعن رد فعل الكرملين على الادعاءات الغربية الجديدة بشأن تسميم أليكسي نافالني، قال: "إنه رد فعل سلبي للغاية، نحن، بطبيعة الحال، لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة، وفي الواقع، نرفضها رفضًا قاطعًا".وقال بيسكوف للصحفيين، في وقت سابق: "ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية أيضًا في إطار ثلاثي روسي أمريكي أوكراني، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير (الجاري) في جنيف".وأكد بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد، الأسبوع المقبل، وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) تعقد بالفعل الأسبوع المقبل، ونحن سنبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة، لكنها حقًا ستكون الأسبوع المقبل".
https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-جولة-المفاوضات-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-تعقد-يومي-17-و18-فبراير-الجاري-في-جنيف-1110325819.html
https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يشاركان-في-محادثات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110346627.html
الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كلا من ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين سينضمون إلى الوفد الروسي في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا.
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم توسيع الوفد الروسي في محادثات أوكرانيا في جنيف، أوضح بيسكوف: "بالفعل، سيتم توسيع الوفد، حيث هناك (في أبو ظبي)، ترأس كوستيوكوف مجموعتنا، وسيضم هذه المرة، بالإضافة إلى ميدينسكي(مساعد الرئيس الروسي)، نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسؤولين آخرين".
وحول ما إذا كان ميدينسكي لا يزال رئيسًا للوفد الروسي للمفاوضين بشأن أوكرانيا، أوضح، قائلا: "لنتذكر تصريح بوتين المتكرر بأن ميدينسكي هو رئيس الوفد الروسي للمفاوضين، وقد أدلى بوتين بهذا التصريح قبل الجولة الأولى في أبو ظبي، وأثناءها، وهكذا. لذلك، لا يزال ميدينسكي رئيسًا لوفدنا"
أجاب بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في ظل تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي، بأن النفط أصبح أداة للابتزاز بسبب معارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هجمات زيلينسكي الأخيرة على أوربان استمرارًا لهذا النهج، قائلا: "نعم، بالتأكيد، نتفق تمامًا مع هذا. في الواقع، هذا هو الواقع؛ من المستحيل تفسيره بأي طريقة أخرى".
وأوضح: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالحدود الإقليمية وكل شيء آخر، والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".
وردا على سؤال حول مشاركة دميترييف ضمن الوفد الروسي في الاجتماع المقرر عقده في جنيف، قال: "نعم، دميترييف يعمل على مسار منفصل، هذا هو فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي. وهو يواصل عمله بنشاط".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم لقاء الوفد الروسي المشارك في محادثات جنيف: "بالتأكيد، الرئيس على اتصال دائم مع مفاوضينا".
وعن رد فعل الكرملين على الادعاءات الغربية الجديدة بشأن تسميم أليكسي نافالني، قال: "إنه رد فعل سلبي للغاية، نحن، بطبيعة الحال، لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة، وفي الواقع، نرفضها رفضًا قاطعًا".
وقال بيسكوف للصحفيين، في وقت سابق: "ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية أيضًا في إطار ثلاثي روسي أمريكي أوكراني، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير (الجاري) في جنيف".
وأوضح بيسكوف، قائلا: "هذه المرة، سيترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي".
وأكد بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد، الأسبوع المقبل، وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) تعقد بالفعل الأسبوع المقبل، ونحن سنبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة، لكنها حقًا ستكون الأسبوع المقبل".