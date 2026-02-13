https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-جولة-المفاوضات-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-تعقد-يومي-17-و18-فبراير-الجاري-في-جنيف-1110325819.html

الكرملين: جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في جنيف

الكرملين: جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في جنيف

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا، ستعقد يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T11:07+0000

2026-02-13T11:07+0000

2026-02-13T11:31+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية أيضًا في إطار ثلاثي روسي أمريكي أوكراني، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير (الجاري) في جنيف".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ،ستعقد الأسبوع المقبل، وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) تعقد بالفعل الأسبوع المقبل. ونحن سنبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة، لكنها حقًا ستكون الأسبوع المقبل".عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.كما أشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسياموسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-الاجتماع-القادم-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-سيعقد-الأسبوع-المقبل-1110323911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم