إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-محيط-زيلينسكي-يخشى-ضياع-فرصة-التوصل-إلى-صفقة-مع-روسيا-1110310380.html
إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسيا
إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن المقربون من فلاديمير زيلينسكي يخشون أن تُغلق قريبًا نافذة الفرصة لإبرام صفقة مع روسيا، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T22:47+0000
2026-02-12T22:47+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وجاء في تقرير لمجلة "ذا أتلانتك":"بعض أعضاء الدائرة المقربة من زيلينسكي يزداد قلقهم من أن نافذة فرصته لإبرام صفقة (مع روسيا) ستُغلق قريبًا، وإذا لم يتم الاتفاق على التسوية بحلول الربيع، فإن أوكرانيا مهددة بسنوات من المعارك الطويلة".وصرح زيلينسكي، الأربعاء، أنه غير مستعد للاجتماع في روسيا أو بيلاروسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، نقلًا عن مصادر، أن كييف تدرس إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للاجتماع، فعليه أن يأتي إلى موسكو. ورفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرح في الوقت ذاته، أنه مستعد لعقد اجتماع "بأي شكل من الأشكال"، بحسب زعمه.وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد جرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
https://sarabic.ae/20260212/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-رفض-زيلينسكي-الاجتماع-في-موسكو-يحرم-كييف-من-فرصة-السلام-1110279193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسيا

22:47 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن المقربون من فلاديمير زيلينسكي يخشون أن تُغلق قريبًا نافذة الفرصة لإبرام صفقة مع روسيا، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع بحلول الربيع، فقد تواجه أوكرانيا سنوات من القتال المطول.
وجاء في تقرير لمجلة "ذا أتلانتك":"بعض أعضاء الدائرة المقربة من زيلينسكي يزداد قلقهم من أن نافذة فرصته لإبرام صفقة (مع روسيا) ستُغلق قريبًا، وإذا لم يتم الاتفاق على التسوية بحلول الربيع، فإن أوكرانيا مهددة بسنوات من المعارك الطويلة".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مستشار رئاسي أوكراني سابق: رفض زيلينسكي الاجتماع في موسكو يحرم كييف من فرصة السلام
07:32 GMT
وصرح زيلينسكي، الأربعاء، أنه غير مستعد للاجتماع في روسيا أو بيلاروسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، نقلًا عن مصادر، أن كييف تدرس إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للاجتماع، فعليه أن يأتي إلى موسكو. ورفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرح في الوقت ذاته، أنه مستعد لعقد اجتماع "بأي شكل من الأشكال"، بحسب زعمه.
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد جرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала