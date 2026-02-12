https://sarabic.ae/20260212/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-رفض-زيلينسكي-الاجتماع-في-موسكو-يحرم-كييف-من-فرصة-السلام-1110279193.html

مستشار رئاسي أوكراني سابق: رفض زيلينسكي الاجتماع في موسكو يحرم كييف من فرصة السلام

مستشار رئاسي أوكراني سابق: رفض زيلينسكي الاجتماع في موسكو يحرم كييف من فرصة السلام

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي يحرم أوكرانيا من فرصة التوصل إلى تسوية سلمية برفضه التوجه إلى موسكو. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال سوسكين: "ممّ تخاف (زيلينسكي)؟ عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى الولايات المتحدة، فأنت ترحب بذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بإجراء حوار جاد في موسكو، فإنك ترفض فورًا. لن نحقق السلام إذا هربنا من بعضنا بعضًا".وأضاف: "لكن الحقيقة هي أنه لا يمكنك الاختباء من ذلك، لذا عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على زيلينسكي الذهاب إلى موسكو".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، نقلًا عن مصادر، أن كييف تدرس إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.ورفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرح في الوقت ذاته، أنه مستعد لعقد اجتماع "بأي شكل من الأشكال"، بحسب زعمه.وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد جرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبيإعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة

