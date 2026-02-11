أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/أوربان-المجر-تدين-خطة-ضم-أوكرانيا-جزئيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110246501.html
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027 هي إعلان الحرب على بلاده، بسبب تجاهل... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T11:14+0000
2026-02-11T11:14+0000
المجر
العالم
فيكتور أوربان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وكتب أوربان على موقع "إكس": "هذه الخطة الجديدة هي إعلان الحرب الصريح على المجر. يتجاهلون (الاتحاد الأوروبي) قرار الشعب المجري ومستعدون للإطاحة بالحكومة المجرية بأي وسائل ممكنة. يريدون وصول حزب "تيسا" إلى السلطة، لأنه لن يكون هناك الفيتو المجري ومقاومة وفرصة للابتعاد عن الصراع".ووفقا له، فإن فرصة تجنب حصول ذلك الأمر ستبقى إذا فاز حزب "فيديس" الحاكم الحالي في الانتخابات، مؤكدا أن "المخابرات الأوكرانية تعمل في الأراضي المجرية، بتأييد بروكسل، وذلك بهدف التأثير على الوضع السياسي في البلاد وكلا القوتان تهتمان بالإطاحة بالسلطات في المجر".وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يضع خطة تتضمن خمسة بنود بشأن منح العضوية الجزئية لأوكرانيا في التكتل السياسي عام 2027، وتتوقع الخطة خسارة أوربان في الانتخابات في أبريل هذا العام.وصرح وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
https://sarabic.ae/20260127/سيارتو-المجر-هي-العقبة-الوحيدة-أمام-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1109710561.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, العالم, فيكتور أوربان
المجر, العالم, فيكتور أوربان

أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي

11:14 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027 هي إعلان الحرب على بلاده، بسبب تجاهل "الفيتو" الذي قدمته بودابست.
وكتب أوربان على موقع "إكس": "هذه الخطة الجديدة هي إعلان الحرب الصريح على المجر. يتجاهلون (الاتحاد الأوروبي) قرار الشعب المجري ومستعدون للإطاحة بالحكومة المجرية بأي وسائل ممكنة. يريدون وصول حزب "تيسا" إلى السلطة، لأنه لن يكون هناك الفيتو المجري ومقاومة وفرصة للابتعاد عن الصراع".
ووفقا له، فإن فرصة تجنب حصول ذلك الأمر ستبقى إذا فاز حزب "فيديس" الحاكم الحالي في الانتخابات، مؤكدا أن "المخابرات الأوكرانية تعمل في الأراضي المجرية، بتأييد بروكسل، وذلك بهدف التأثير على الوضع السياسي في البلاد وكلا القوتان تهتمان بالإطاحة بالسلطات في المجر".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
27 يناير, 23:57 GMT
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يضع خطة تتضمن خمسة بنود بشأن منح العضوية الجزئية لأوكرانيا في التكتل السياسي عام 2027، وتتوقع الخطة خسارة أوربان في الانتخابات في أبريل هذا العام.
وصرح وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала