أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، بأن خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027 هي إعلان الحرب على بلاده، بسبب تجاهل
وكتب أوربان على موقع "إكس": "هذه الخطة الجديدة هي إعلان الحرب الصريح على المجر. يتجاهلون (الاتحاد الأوروبي) قرار الشعب المجري ومستعدون للإطاحة بالحكومة المجرية بأي وسائل ممكنة. يريدون وصول حزب "تيسا" إلى السلطة، لأنه لن يكون هناك الفيتو المجري ومقاومة وفرصة للابتعاد عن الصراع".ووفقا له، فإن فرصة تجنب حصول ذلك الأمر ستبقى إذا فاز حزب "فيديس" الحاكم الحالي في الانتخابات، مؤكدا أن "المخابرات الأوكرانية تعمل في الأراضي المجرية، بتأييد بروكسل، وذلك بهدف التأثير على الوضع السياسي في البلاد وكلا القوتان تهتمان بالإطاحة بالسلطات في المجر".وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يضع خطة تتضمن خمسة بنود بشأن منح العضوية الجزئية لأوكرانيا في التكتل السياسي عام 2027، وتتوقع الخطة خسارة أوربان في الانتخابات في أبريل هذا العام.وصرح وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
