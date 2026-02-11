مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/مستشار-رئاسي-أوكراني-زيلينسكي-لا-يهتم-لا-بالناس-ولا-بالمدن-1110237630.html
مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن
مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي لا يكترث بالمشاكل التي يواجهها الأوكرانيون بسبب الغارات الجوية الروسية. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T05:25+0000
2026-02-11T05:25+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_0:147:1571:1031_1920x0_80_0_0_fa69208b0d52f67fb49ce28bcd9d8d0c.jpg
وتساءل سوسكين، معلقًا على افتقار نظام كييف للذخيرة اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي: "حسنًا، بالطبع، لن تكون هناك صواريخ باتريوت، لكنه لم يعد يكترث (لا يهم)، لأنني أقول لكم: لقد اعتادوا على ذلك حسنًا، مدينة أوكرانية أخرى، وأخرى أقل. يا إلهي، هل يهم ذلك حقًا؟".وكان أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً أن موسكو تدعو حصراً إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.عملية السلام في أوكرانيافي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت محادثات مغلقة لمجموعة عمل ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن في أبو ظبي. وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة.سبق المحادثات في الإمارات العربية المتحدة اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفد برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.كما أشار الكرملين، أقرت الولايات المتحدة بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.لافروف: فكرة أوروبا عن وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لن تحل شيئالافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260210/موسكو-خطط-زيلينسكي-النابليونية-لإلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-فشلت-1110216747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_56:0:1452:1047_1920x0_80_0_0_2a9839269683eb1a918f97b8a5dded9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن

05:25 GMT 11.02.2026
© REUTERS Petros Karadjiasزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© REUTERS Petros Karadjias
تابعنا عبر
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي لا يكترث بالمشاكل التي يواجهها الأوكرانيون بسبب الغارات الجوية الروسية.
وتساءل سوسكين، معلقًا على افتقار نظام كييف للذخيرة اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي: "حسنًا، بالطبع، لن تكون هناك صواريخ باتريوت، لكنه لم يعد يكترث (لا يهم)، لأنني أقول لكم: لقد اعتادوا على ذلك حسنًا، مدينة أوكرانية أخرى، وأخرى أقل. يا إلهي، هل يهم ذلك حقًا؟".
وأوضح أن زيلينسكي نفسه غير مبالٍ تماماً بمصير الأوكرانيين. وأضاف أن الأهم بالنسبة له هو إلقاء خطابات إيجابية وسط الانهيار التام حتى في العاصمة، والاستمرار في تلقي الأموال من الشركاء.
وكان أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً أن موسكو تدعو حصراً إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
موسكو: خطط زيلينسكي النابليونية لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا فشلت
أمس, 12:29 GMT
عملية السلام في أوكرانيا
في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت محادثات مغلقة لمجموعة عمل ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن في أبو ظبي. وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وبحسب وسائل الإعلام الأجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.

سبق المحادثات في الإمارات العربية المتحدة اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفد برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.
كما أشار الكرملين، أقرت الولايات المتحدة بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
لافروف: فكرة أوروبا عن وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لن تحل شيئا
لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала