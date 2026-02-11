https://sarabic.ae/20260211/مستشار-رئاسي-أوكراني-زيلينسكي-لا-يهتم-لا-بالناس-ولا-بالمدن-1110237630.html

مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي لا يكترث بالمشاكل التي يواجهها الأوكرانيون بسبب الغارات الجوية الروسية. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

وتساءل سوسكين، معلقًا على افتقار نظام كييف للذخيرة اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي: "حسنًا، بالطبع، لن تكون هناك صواريخ باتريوت، لكنه لم يعد يكترث (لا يهم)، لأنني أقول لكم: لقد اعتادوا على ذلك حسنًا، مدينة أوكرانية أخرى، وأخرى أقل. يا إلهي، هل يهم ذلك حقًا؟".وكان أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً أن موسكو تدعو حصراً إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.عملية السلام في أوكرانيافي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت محادثات مغلقة لمجموعة عمل ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن في أبو ظبي. وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة.سبق المحادثات في الإمارات العربية المتحدة اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفد برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.كما أشار الكرملين، أقرت الولايات المتحدة بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.لافروف: فكرة أوروبا عن وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لن تحل شيئالافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا

