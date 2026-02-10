عربي
موسكو: خطط زيلينسكي النابليونية لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا فشلت
موسكو: خطط زيلينسكي النابليونية لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا فشلت

12:29 GMT 10.02.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن نهج نظام كييف محكوم عليه بالفشل، وسيؤدي إلى تدمير الدولة في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن "منهجيتهم وتكتيكاتهم محكوم عليها بالفشل. نعم، سيواصلون اتباعها، لأن هذا هو منطق الأوصياء الغربيين الذي زجوا إليه أوكرانيا، تدمير الدولة، وإفقار الشعب، وتدمير الأسس الداخلية، سواء على صعيد الاقتصاد أو العلوم أو التعليم، بل وحتى على صعيد وعي الشعب بذاته".
وأشارت زاخاروفا إلى أن محاولة اغتيال الفريق فلاديمير ألكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، هي عمل إرهابي من جانب كييف، التي تدرك أنها لا تملك أي فرصة في ساحة المعركة.

وأكدت أن محاولة كييف لألكسييف، جزء من "حرب هجينة" يمولها الغرب تهدف إلى عرقلة المفاوضات بشأن تسوية الصراع بأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا أن "الخطط النابليونية لفلاديمير زيلينسكي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا قد مُنيَتْ بالفشل".
وقالت أيضا: "للأسف، علينا توقع أشياء سيئة منهم (من نظام كييف) أيضا، لكن ليس هناك شك في أن هذا سيؤدي إلى مأساة أكبر على مستوى العالم وسنتجاوز هذا الوضع".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
لافروف يحذر من عواقب العدوان على روسيا
12:03 GMT
وأفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، يوم الأحد، بأن ليوبومير كوربا، منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم الإرهابي.
كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم بشأن محاولة اغتيال المسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجنرال فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع.
وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن "أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع وأدلة مادية وفحوصات جينية جزيئية وفحوصات فيزيائية وكيميائية، وغير ذلك".
كما صرحت اللجنة أن التحقيقات وإجراءات البحث العملياتية لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات محاولة اغتيال الفريق المسؤول بوزارة الدفاع الروسية الفريق فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية.
