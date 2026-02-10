https://sarabic.ae/20260210/موسكو-خطط-زيلينسكي-النابليونية-لإلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-فشلت-1110216747.html

موسكو: خطط زيلينسكي النابليونية لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا فشلت

موسكو: خطط زيلينسكي النابليونية لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا فشلت

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن نهج نظام كييف محكوم عليه بالفشل، وسيؤدي إلى تدمير الدولة في أوكرانيا. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T12:29+0000

2026-02-10T12:29+0000

2026-02-10T12:29+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن "منهجيتهم وتكتيكاتهم محكوم عليها بالفشل. نعم، سيواصلون اتباعها، لأن هذا هو منطق الأوصياء الغربيين الذي زجوا إليه أوكرانيا، تدمير الدولة، وإفقار الشعب، وتدمير الأسس الداخلية، سواء على صعيد الاقتصاد أو العلوم أو التعليم، بل وحتى على صعيد وعي الشعب بذاته".وأشارت زاخاروفا إلى أن محاولة اغتيال الفريق فلاديمير ألكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، هي عمل إرهابي من جانب كييف، التي تدرك أنها لا تملك أي فرصة في ساحة المعركة.وأضافت زاخاروفا أن "الخطط النابليونية لفلاديمير زيلينسكي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا قد مُنيَتْ بالفشل".وقالت أيضا: "للأسف، علينا توقع أشياء سيئة منهم (من نظام كييف) أيضا، لكن ليس هناك شك في أن هذا سيؤدي إلى مأساة أكبر على مستوى العالم وسنتجاوز هذا الوضع".وأفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، يوم الأحد، بأن ليوبومير كوربا، منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم الإرهابي.وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن "أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع وأدلة مادية وفحوصات جينية جزيئية وفحوصات فيزيائية وكيميائية، وغير ذلك".كما صرحت اللجنة أن التحقيقات وإجراءات البحث العملياتية لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات محاولة اغتيال الفريق المسؤول بوزارة الدفاع الروسية الفريق فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية.

https://sarabic.ae/20260210/لافروف-يحذر-من-عواقب-العدوان-على-روسيا-1110211718.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم