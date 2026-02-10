https://sarabic.ae/20260210/لافروف-فكرة-أوروبا-عن-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-تحل-شيئا-1110211872.html

لافروف: فكرة أوروبا عن وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لن تحل شيئا

لافروف: فكرة أوروبا عن وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لن تحل شيئا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "فكرة الوقف الفوري لإطلاق النارالتي تروج لها أوروبا، لن تحل الأسباب الجذرية للصراع ولن تسهم في... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T11:31+0000

2026-02-10T11:31+0000

2026-02-10T11:31+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، بمناسبة يوم "الدبلوماسي الروسي": "لا يمكن حل أي شيء بناء على الخط الخادع الذي تتبناه أوروبا حاليا، وينساق معه بنشاط فلاديمير زيلينسكي، كما يقولون إن أهم شيء هو وقف المعاناة الإنسانية، ووقف إراقة الدماء، وضمان وقف فوري لإطلاق النار، وضمان أمن أوكرانيا، حينها سنرى".ووفقا له، فيما يتعلق بجوهر النظام (في أوكرانيا)، فإن "النظام الذي حظر كل ما هو روسي في جميع المجالات: التعليم، والإعلام، والثقافة، والحياة اليومية، والكنيسة الأرثوذكسية، والذي يشجّع أيديولوجية وممارسة النازية بشكل قانوني، بما في ذلك مسيرات المشاعل وغيرها من الممارسات الشيطانية، سوف يظل قائمًا. فهل يعني هذا أنهم يريدون تقديم ضمانات أمنية لهذا النظام؟".وصرّح سيرغي لافروف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن "الدعوات الصادرة من أوروبا لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا تهدف إلى استغلال هذا الوقت لإعادة تسليح كييف".وأشار إلى أن "الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار أصبحت مسموعة بعد عدة سنوات من موقف مختلف تماما، عندما رفض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أي مفاوضات مع روسيا حتى تكتسب أوكرانيا موقفا تفاوضيا أقوى وتلحق هزيمة استراتيجية بروسيا".تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالملافروف: أوروبا تحاول أن تجعل النازية مقبولة

https://sarabic.ae/20260210/لافروف-أوروبا-تحاول-أن-تجعل-النازية-مقبولة-1110208723.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي