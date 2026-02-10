عربي
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: أوروبا تحاول أن تجعل النازية مقبولة
وقال لافروف خلال مداخلته، بعد وضعه الزهور على اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي: "إن الحفاظ على ذكرى مكافحة النازية مهم جدا لمنع إحياء هذه الإيديولوجيا المعادية للإنسانية بكل أشكالها ومظاهرها. في هذا العام نحتفل بالذكرى الثمانين لمحاكمات نورنبيرغ التي أصدر فيها التاريخ حكمه النهائي القاطع على مجرمي الرايخ الثالث الذين كانوا أدينوا بارتكاب الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي السابق".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "سنواصل العمل لضمان ثبات قرارات محاكمات نورنبيرغ ولعدم تكرار الجرائم، التي أدينت إلى الأبد، في أي مكان، سواء في أوكرانيا أو في أجزاء أوروبا المختلفة، حيث الآن تتم محاولات جعل النازية مقبولة، إذا جاز لي أن أقول ذلك".وتقدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، بأسمى آيات التهنئة والتقدير للدبلوماسيين الروس، بمناسبة يومهم المهني الذي يوافق 10 فبراير/ شباط من كل عام.
صرح وزير الخارجية الروسيي، سيرغي لافروفـ، اليوم الثلاثاء، أن بعض البلدان الأوروبية تحاول أن تجعل النازية مقبولة حاليا.
وقال لافروف خلال مداخلته، بعد وضعه الزهور على اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي: "إن الحفاظ على ذكرى مكافحة النازية مهم جدا لمنع إحياء هذه الإيديولوجيا المعادية للإنسانية بكل أشكالها ومظاهرها. في هذا العام نحتفل بالذكرى الثمانين لمحاكمات نورنبيرغ التي أصدر فيها التاريخ حكمه النهائي القاطع على مجرمي الرايخ الثالث الذين كانوا أدينوا بارتكاب الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي السابق".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "سنواصل العمل لضمان ثبات قرارات محاكمات نورنبيرغ ولعدم تكرار الجرائم، التي أدينت إلى الأبد، في أي مكان، سواء في أوكرانيا أو في أجزاء أوروبا المختلفة، حيث الآن تتم محاولات جعل النازية مقبولة، إذا جاز لي أن أقول ذلك".
وتقدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، بأسمى آيات التهنئة والتقدير للدبلوماسيين الروس، بمناسبة يومهم المهني الذي يوافق 10 فبراير/ شباط من كل عام.
