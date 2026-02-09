https://sarabic.ae/20260209/لافروف-يهنئ-الدبلوماسيين-الروس-في-يومهم-المهني-1110192707.html
لافروف يهنئ الدبلوماسيين الروس في يومهم المهني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.
2026-02-09T21:05+0000
2026-02-09T21:05+0000
2026-02-09T21:05+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg
وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".وأضاف: "نفخر بحق بإنجازات أسلافنا المتميزين، ونشيد بشجاعة موظفي المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية، الذين دافعوا عن وطنهم ببسالة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى العصيبة، ويحتذى ببطولتهم الخالدة من قبل موظفي وزارة الخارجية ووكالاتنا التابعة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. يُسهم موظفو وزارة الخارجية الآخرون أيضا في تقديم المساعدة للجنود في الخطوط الأمامية وعائلاتهم، ودعم ضحايا جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".وأضاف: "نحن مهتمون بتعزيز التعاون الدولي العادل والمنصف القائم على مبادئ التفاهم المتبادل والثقة وحسن الجوار، وبمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين، نعمل على إنشاء بنية أمنية متساوية وغير قابلة للتجزئة، وتعاون عملي واسع النطاق في الفضاء الأوراسي، وفي هذا الصدد، نولي أهمية خاصة لإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيات ضمان الأمن مع بيلاروسيا، واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكمل: " تقوم قيادة البلاد والمجتمع الروسي بتقييم عملنا بشكل نقدي، ونطالب بالانضباط والتفاني، وبنهج إبداعي وفعال في أداء مهامنا. وأعتمد عليكم في مواصلة العمل بشرف من أجل مصلحة وطننا، والمساهمة في حل قضايا السياسة الخارجية الكبرى التي يحددها رئيس الدولة".وأضاف: "بالطبع، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع عائلات وأصدقاء موظفينا. إن دعمكم غير المشروط يمنحنا القوة ويحفزنا على العمل. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما لمن يؤدون مهامهم الدبلوماسية بعيدًا عن الوطن".وختم بالقول: "أتقدم مجددا بأحر التهاني للجميع بمناسبة هذا العيد. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والرخاء، والنجاح الدائم لما فيه خير الوطن".
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.
وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".
وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".
وأضاف: "نفخر بحق بإنجازات أسلافنا المتميزين، ونشيد بشجاعة موظفي المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية، الذين دافعوا عن وطنهم ببسالة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى العصيبة، ويحتذى ببطولتهم الخالدة من قبل موظفي وزارة الخارجية ووكالاتنا التابعة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. يُسهم موظفو وزارة الخارجية الآخرون أيضا في تقديم المساعدة للجنود في الخطوط الأمامية وعائلاتهم، ودعم ضحايا جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين
".
وأكمل: "اليوم، وفي منعطف تاريخي آخر، تواصل دبلوماسيتنا بذل قصارى جهدها لضمان بيئة خارجية آمنة ومواتية للتنمية الداخلية التقدمية لروسيا وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، وتحدد سياستنا الخارجية المتسقة والمتوازنة إلى حد كبير مسار التحولات العالمية، مما يُسهل ظهور نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب".
وأضاف: "نحن مهتمون بتعزيز التعاون الدولي العادل والمنصف القائم على مبادئ التفاهم المتبادل والثقة وحسن الجوار، وبمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين، نعمل على إنشاء بنية أمنية متساوية وغير قابلة للتجزئة، وتعاون عملي واسع النطاق في الفضاء الأوراسي، وفي هذا الصدد، نولي أهمية خاصة لإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيات ضمان الأمن مع بيلاروسيا، واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع: "نواصل تطوير علاقات متنوعة مع القوى الكبرى في العالم. يشمل ذلك الصين والهند، وغيرهما من الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين ذوي التوجهات المماثلة، ولا سيما في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة "شنغهاي للتعاون"، ومجموعة "بريكس"، ونواصل تركيزنا على التصدي لجميع الممارسات الاستعمارية الجديدة، بدءا من الإجراءات القسرية الأحادية وصولا إلى التدخلات العسكرية، وفي السياق ذاته، نؤكد مجددا تضامننا مع شعبي فنزويلا وكوبا، فنحن على يقين بأنهما وحدهما من يملكان الحق في تقرير مصيرهما".
وأكمل: " تقوم قيادة البلاد والمجتمع الروسي بتقييم عملنا بشكل نقدي، ونطالب بالانضباط والتفاني، وبنهج إبداعي وفعال في أداء مهامنا. وأعتمد عليكم في مواصلة العمل بشرف من أجل مصلحة وطننا، والمساهمة في حل قضايا السياسة الخارجية الكبرى
التي يحددها رئيس الدولة".
وتابع: "في هذا اليوم، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرجالنا الأعزاء من المحاربين القدامى، الذين علمونا أسس الدبلوماسية من خلال مثالهم، ولا يزال العديد منهم، يبذلون قصارى جهدهم، في السلك الدبلوماسي".
وأضاف: "بالطبع، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع عائلات وأصدقاء موظفينا. إن دعمكم غير المشروط يمنحنا القوة ويحفزنا على العمل. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما لمن يؤدون مهامهم الدبلوماسية بعيدًا عن الوطن".
وختم بالقول: "أتقدم مجددا بأحر التهاني للجميع بمناسبة هذا العيد. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والرخاء، والنجاح الدائم لما فيه خير الوطن".