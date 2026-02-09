https://sarabic.ae/20260209/لافروف-يهنئ-الدبلوماسيين-الروس-في-يومهم-المهني-1110192707.html

لافروف يهنئ الدبلوماسيين الروس في يومهم المهني

لافروف يهنئ الدبلوماسيين الروس في يومهم المهني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T21:05+0000

2026-02-09T21:05+0000

2026-02-09T21:05+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg

وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".وأضاف: "نفخر بحق بإنجازات أسلافنا المتميزين، ونشيد بشجاعة موظفي المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية، الذين دافعوا عن وطنهم ببسالة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى العصيبة، ويحتذى ببطولتهم الخالدة من قبل موظفي وزارة الخارجية ووكالاتنا التابعة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. يُسهم موظفو وزارة الخارجية الآخرون أيضا في تقديم المساعدة للجنود في الخطوط الأمامية وعائلاتهم، ودعم ضحايا جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".وأضاف: "نحن مهتمون بتعزيز التعاون الدولي العادل والمنصف القائم على مبادئ التفاهم المتبادل والثقة وحسن الجوار، وبمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين، نعمل على إنشاء بنية أمنية متساوية وغير قابلة للتجزئة، وتعاون عملي واسع النطاق في الفضاء الأوراسي، وفي هذا الصدد، نولي أهمية خاصة لإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيات ضمان الأمن مع بيلاروسيا، واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكمل: " تقوم قيادة البلاد والمجتمع الروسي بتقييم عملنا بشكل نقدي، ونطالب بالانضباط والتفاني، وبنهج إبداعي وفعال في أداء مهامنا. وأعتمد عليكم في مواصلة العمل بشرف من أجل مصلحة وطننا، والمساهمة في حل قضايا السياسة الخارجية الكبرى التي يحددها رئيس الدولة".وأضاف: "بالطبع، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع عائلات وأصدقاء موظفينا. إن دعمكم غير المشروط يمنحنا القوة ويحفزنا على العمل. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما لمن يؤدون مهامهم الدبلوماسية بعيدًا عن الوطن".وختم بالقول: "أتقدم مجددا بأحر التهاني للجميع بمناسبة هذا العيد. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والرخاء، والنجاح الدائم لما فيه خير الوطن".لافروف: القضية الفلسطينية لا تزال عالقة في طريق مسدود وهي إحدى أبرز اتجاهات التطور في المنطقةلافروف: الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

https://sarabic.ae/20260209/لافروف-الدول-الأعضاء-لمجموعة-بريكس-لا-تسمح-بإدخال-الذكاء-الاصطناعي-في-المجال-العسكري-1110170768.html

https://sarabic.ae/20260209/لافروف-موسكو-على-اتصال-مع-طهران-وتشعر-بقلق-إزاء-مستقبل-إيران-1110178296.html

https://sarabic.ae/20260209/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-في-المؤتمر-الخامس-عشر-للشرق-الأوسط-لنادي-فالداي-1110170274.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي