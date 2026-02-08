لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
عرب بوينت بودكاست
On air
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة

18:26 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للرد العسكري الشامل إذا لزم الأمر.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع برنامج "إيتوغي نيديلي"، التي عُرض مقتطف منها على قناة "إن تي في"، قائلاً: "ليس لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا؛ لسنا بحاجة لذلك إطلاقاً. وإذا نفّذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فقد صرّح الرئيس بأن هذا لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل ردّاً عسكرياً شاملاً باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".

وأكد لافروف أنه " إذا نفذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فلن تكون هذه عملية عسكرية استثنائية من جانبنا، بل سيكون رداً عسكرياً شاملاً بكل الوسائل المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات التي أجراها مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية السويسري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
لافروف: روسيا تدافع عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة
6 فبراير, 10:43 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تُجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تنوي مهاجمة أوروبا.

وحول فضيحة الممول الأمريكي جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قال لافروف، أن "هذه القضية كشفت الوجه الحقيقي للغرب المتجذر، الذي يسعى إلى الهيمنة على العالم بأسره".

وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها الممول الراحل.
