https://sarabic.ae/20260208/لافروف-إذا-بدأت-أوروبا-بمهاجمة-روسيا-فموسكو-سترد-بكافة-الوسائل-المتاحة-1110151498.html
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للرد العسكري الشامل إذا لزم الأمر. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T18:26+0000
2026-02-08T18:26+0000
2026-02-08T18:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110047752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4d2073c7650fb434758b0b705bfe633a.jpg
وأضاف وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع برنامج "إيتوغي نيديلي"، التي عُرض مقتطف منها على قناة "إن تي في"، قائلاً: "ليس لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا؛ لسنا بحاجة لذلك إطلاقاً. وإذا نفّذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فقد صرّح الرئيس بأن هذا لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل ردّاً عسكرياً شاملاً باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تُجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تنوي مهاجمة أوروبا.وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها الممول الراحل.
https://sarabic.ae/20260206/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مع-الأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ونظيره-1110056139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110047752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cf63be32851917a50c41453c1386ec1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للرد العسكري الشامل إذا لزم الأمر.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع برنامج "إيتوغي نيديلي"، التي عُرض مقتطف منها على قناة "إن تي في"، قائلاً: "ليس لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا؛ لسنا بحاجة لذلك إطلاقاً. وإذا نفّذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فقد صرّح الرئيس بأن هذا لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل ردّاً عسكرياً شاملاً باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".
وأكد لافروف أنه " إذا نفذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فلن تكون هذه عملية عسكرية استثنائية من جانبنا، بل سيكون رداً عسكرياً شاملاً بكل الوسائل المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تُجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تنوي مهاجمة أوروبا.
وحول فضيحة الممول الأمريكي جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قال لافروف، أن "هذه القضية كشفت الوجه الحقيقي للغرب المتجذر، الذي يسعى إلى الهيمنة على العالم بأسره".
وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها الممول الراحل.