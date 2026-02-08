https://sarabic.ae/20260208/لافروف-إذا-بدأت-أوروبا-بمهاجمة-روسيا-فموسكو-سترد-بكافة-الوسائل-المتاحة-1110151498.html

لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة

لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للرد العسكري الشامل إذا لزم الأمر. 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T18:26+0000

2026-02-08T18:26+0000

2026-02-08T18:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110047752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4d2073c7650fb434758b0b705bfe633a.jpg

وأضاف وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع برنامج "إيتوغي نيديلي"، التي عُرض مقتطف منها على قناة "إن تي في"، قائلاً: "ليس لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا؛ لسنا بحاجة لذلك إطلاقاً. وإذا نفّذت أوروبا فجأة تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وشنّت هجوماً على روسيا الاتحادية، فقد صرّح الرئيس بأن هذا لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل ردّاً عسكرياً شاملاً باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية ذات الصلة".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تُجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولا تنوي مهاجمة أوروبا.وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها الممول الراحل.

https://sarabic.ae/20260206/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مع-الأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ونظيره-1110056139.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم