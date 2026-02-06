https://sarabic.ae/20260206/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مع-الأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ونظيره-1110056139.html

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونظيره السويسري

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونظيره السويسري

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات التي أجراها مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير الخارجية السويسري.

وأشار لافروف إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية السويسري والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإجراءات التي يمكن أن تساعد المنظمة في الحفاظ على أهميتها.وأضاف: "تحدثنا في سياق أوسع حول ما يمكن القيام به لضمان أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تزال تحتفظ بأهميتها وتحافظ على نفسها".وأوضح أن روسيا أبلغت قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "بشكل مفصل حول مبادرة بوتين لتشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى، والتي ستصبح الأساس المادي لهيكل الأمن الأوراسي".واكد وزير الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لأي تطورات بعد انتهاء معاهدة ستارت.وقال لافروف: "كما تعلمون، انتهت معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أمس وظهر فراغ... وسننطلق من حقيقة أن روسيا، من حيث المبدأ، مستعدة لأي تطور للأحداث".ووفقا له فإن، روسيا ستدافع عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في حوارها مع الولايات المتحدة.وقال لافروف: "لا نرغب في أن يتدخل حلف الناتو في أمن قارة أوراسيا بأكملها... نحن، إلى جانب جمهورية الصين الشعبية وأعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس ، ندعو إلى التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وسنكون، بالطبع، على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع زملائنا الأمريكيين حالما تتضح مواقفهم المشتركة بشأن الجوانب الرئيسية لما يُعرف عادةً بالاستقرار الاستراتيجي".وجرت اليوم الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو، محادثات بين وزير الخارجية الروسية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو، ووزير الخارجية السويسري إيغنازيو كاسيس.

