لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى السلام في أوكرانيا لأنه سيعني نهاية مسيرته السياسية، مشيرا إلى أن
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لا أعرف ما الذي سيعرض على وفدنا في أبو ظبي. بالأمس، تحدثت معهم عن الضمانات الأمنية، التي تحدث عنها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البرلمان الأوكراني (الرادا) في كييف".وأضاف: "لقد صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين بأننا مهتمون بتسوية دبلوماسية. لم نغير مطالبنا قط، على عكس العديد من الأطراف الأخرى في هذه العملية السياسية، التي غيرت شروطها مرارا".وأكمل: "أعتقد أن الضمير لا يتفق مع زيلينسكي. لا أظن أنه يفكر في شيء سوى بقائه على قيد الحياة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".وحول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح: "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
15:02 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 15:18 GMT 04.02.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى السلام في أوكرانيا لأنه سيعني نهاية مسيرته السياسية، مشيرا إلى أن الضمير وزيلينسكي لا يتوافقان فهو لا يفكر إلا في بقائه على قيد الحياة.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لا أعرف ما الذي سيعرض على وفدنا في أبو ظبي. بالأمس، تحدثت معهم عن الضمانات الأمنية، التي تحدث عنها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البرلمان الأوكراني (الرادا) في كييف".
وتابع: "إذا كان هذا ما قدمه الأوكرانيون في أبو ظبي، فهذا تأكيد إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام. أي سلام، ولو كان بسيطا، سيعني نهاية مسيرته السياسية، وربما ليس فقط السياسية".
وأضاف: "لقد صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين بأننا مهتمون بتسوية دبلوماسية. لم نغير مطالبنا قط، على عكس العديد من الأطراف الأخرى في هذه العملية السياسية، التي غيرت شروطها مرارا".
وأكمل: "أعتقد أن الضمير لا يتفق مع زيلينسكي. لا أظن أنه يفكر في شيء سوى بقائه على قيد الحياة".
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس، ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف، ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي
، وروسيا تحافظ على انفتاحها".
وحول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح: "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".