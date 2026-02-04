لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260204/لافروف-زيلينسكي-لا-يرغب-بالسلام-في-أوكرانيا-لأن-هذا-يعني-نهاية-مسيرته-السياسية-1109989605.html
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية

15:02 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 15:18 GMT 04.02.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى السلام في أوكرانيا لأنه سيعني نهاية مسيرته السياسية، مشيرا إلى أن الضمير وزيلينسكي لا يتوافقان فهو لا يفكر إلا في بقائه على قيد الحياة.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لا أعرف ما الذي سيعرض على وفدنا في أبو ظبي. بالأمس، تحدثت معهم عن الضمانات الأمنية، التي تحدث عنها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البرلمان الأوكراني (الرادا) في كييف".

وتابع: "إذا كان هذا ما قدمه الأوكرانيون في أبو ظبي، فهذا تأكيد إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام. أي سلام، ولو كان بسيطا، سيعني نهاية مسيرته السياسية، وربما ليس فقط السياسية".

وأضاف: "لقد صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين بأننا مهتمون بتسوية دبلوماسية. لم نغير مطالبنا قط، على عكس العديد من الأطراف الأخرى في هذه العملية السياسية، التي غيرت شروطها مرارا".
اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية تبدأ اليوم
06:31 GMT
وأكمل: "أعتقد أن الضمير لا يتفق مع زيلينسكي. لا أظن أنه يفكر في شيء سوى بقائه على قيد الحياة".

وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس، ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف، ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".
وحول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح: "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".
