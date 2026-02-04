https://sarabic.ae/20260204/لافروف-زيلينسكي-لا-يرغب-بالسلام-في-أوكرانيا-لأن-هذا-يعني-نهاية-مسيرته-السياسية-1109989605.html

لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية

لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى السلام في أوكرانيا لأنه سيعني نهاية مسيرته السياسية، مشيرا إلى أن... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T15:02+0000

2026-02-04T15:02+0000

2026-02-04T15:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a3431d027da413b42ad46415bfa9c0b9.jpg

وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لا أعرف ما الذي سيعرض على وفدنا في أبو ظبي. بالأمس، تحدثت معهم عن الضمانات الأمنية، التي تحدث عنها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البرلمان الأوكراني (الرادا) في كييف".وأضاف: "لقد صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين بأننا مهتمون بتسوية دبلوماسية. لم نغير مطالبنا قط، على عكس العديد من الأطراف الأخرى في هذه العملية السياسية، التي غيرت شروطها مرارا".وأكمل: "أعتقد أن الضمير لا يتفق مع زيلينسكي. لا أظن أنه يفكر في شيء سوى بقائه على قيد الحياة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".وحول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح: "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".

https://sarabic.ae/20260204/جولة-جديدة-من-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-الأوكرانية-تبدأ-اليوم-1109963859.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا