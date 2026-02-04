https://sarabic.ae/20260204/الخارجية-الإماراتية-نأمل-في-تحقيق-تقدم-نحو-تفاهمات-أوسع-خلال-محادثات-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1109979647.html

الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة...

وقالت الوزارة في بيان: "إن انطلاق الجولة الثانية (من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا) يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

