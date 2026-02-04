https://sarabic.ae/20260204/الخارجية-الإماراتية-نأمل-في-تحقيق-تقدم-نحو-تفاهمات-أوسع-خلال-محادثات-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1109979647.html
الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا
وقالت الوزارة في بيان: "إن انطلاق الجولة الثانية (من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا) يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "إن انطلاق الجولة الثانية (من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا) يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".
وأشارت الوزارة إلى "التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، بما يعزز فرص السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.