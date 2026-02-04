الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/الخارجية-الإماراتية-نأمل-في-تحقيق-تقدم-نحو-تفاهمات-أوسع-خلال-محادثات-تسوية-أزمة-أوكرانيا-1109979647.html
الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا
الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T13:45+0000
2026-02-04T13:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مفاوضات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108717815_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79e4f73b75107f8a4ee1c26e2aea3d49.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "إن انطلاق الجولة الثانية (من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا) يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260203/الإمارات-لا-نريد-أن-نرى-مواجهة-أخرى-في-المنطقة-وعلى-إيران-التوصل-إلى-اتفاق-1109928323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108717815_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a8ef5d76b6d73ce6501e6c3dcd8e17ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مفاوضات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مفاوضات

الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا

13:45 GMT 04.02.2026
© Sputnik . basel shartouhالإمارات على موعد مع أكبر احتفالية في العالم برأس السنة
الإمارات على موعد مع أكبر احتفالية في العالم برأس السنة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، في أبو ظبي، يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي.
وقالت الوزارة في بيان: "إن انطلاق الجولة الثانية (من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا) يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".

وأشارت الوزارة إلى "التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، بما يعزز فرص السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الإمارات: لا نريد أن نرى مواجهة أخرى في المنطقة وعلى إيران التوصل إلى اتفاق
أمس, 07:30 GMT
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس.

ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.

ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала