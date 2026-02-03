https://sarabic.ae/20260203/الإمارات-لا-نريد-أن-نرى-مواجهة-أخرى-في-المنطقة-وعلى-إيران-التوصل-إلى-اتفاق-1109928323.html

الإمارات: لا نريد أن نرى مواجهة أخرى في المنطقة وعلى إيران التوصل إلى اتفاق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg

وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، شدد قرقاش، على أن "أن دولة الإمارات لا تريد أن تشهد المنطقة مواجهة جديدة"، موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية بشأن غزة.وأكد أن "حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسارات السياسية"، مشيرا إلى أن "الإمارات ستواصل التصدي للتطرف في المنطقة ومناصرة قضية السلام".وفي ما يتعلق بالانتقادات والسرديات الموجهة ضد الإمارات، شدد قرقاش، على ضرورة التمييز بين الضجيج والواقع، معتبرًا أن السردية الحالية ضد الإمارات هي مزيج من أعذار مختلفة لا تعكس حقيقة مواقفها ودورها الإقليمي والدولي.وأضاف أن "الإمارات تواصل انتهاج سياسة عقلانية قائمة على الاستقرار والتنمية وبناء الشراكات، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام المستدام".وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة إكس، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم"، نقلًا عن مصدر، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".

