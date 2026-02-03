https://sarabic.ae/20260203/ترامب-أسطول-أمريكي-ضخم-يتجه-الآن-نحو-إيران-وسيصل-إلى-المنطقة-قريبا-1109924161.html

ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسيصل إلى المنطقة قريبا

ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسيصل إلى المنطقة قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أسطولا أمريكيا ضخما يتجه الآن نحو إيران، وسيصل إلى المنطقة قريبا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين: "لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن.. أكبر السفن وأفضلها.. وستصل قريبا".وكان ترامب قد صرح سابقاً بأن أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة.وقال ترامب:"إذا أبرمنا صفقة مع إيران فسيكون ذلك أمرا جيدا. وإذا لم نبرمها، فسنرى ماذا سنفعلبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التهديدات بشن ضربات عسكرية جديدة على الأراضي الإيرانية غير مقبولة بتاتًا.وجاء في ردود الوزارة على أسئلة وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج الدبلوماسية الروسية في وقت سابق،: "إن التهديدات بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية غير مقبولة بتاتًا. يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات الداخلية ذات الدوافع الخارجية كذريعة لتكرار العدوان الذي ارتُكب في يونيو/ حزيران 2025 على إيران أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الأمن الدولي والعالمي".كما رفضت موسكو بشدة "المحاولات السافرة لابتزاز الشركاء الإيرانيين من خلال رفع الرسوم الجمركية عليهم".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا الجانبان التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "بنتاغون"، في 24 يناير/ كانون الثاني، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن توجيه ضربة محتملة لإيران سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير، مشيرًا إلى أن روسيا تواصل بذل الجهود لتسهيل خفض التصعيد.".

