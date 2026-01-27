واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/واشنطن-تجري-تدريبات-جوية-في-نطاق-مسؤولية-القيادة-المركزية-الأمريكية-وسط-التوتر-مع-إيران-1109700808.html
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية المركزية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ واشنطن تدريبات مكثفة على الجاهزية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)،... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T15:34+0000
2026-01-27T15:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_0:188:3586:2205_1920x0_80_0_0_9f5684f2befbb56ee310460ad593e1aa.jpg
وأوضحت القيادة في بيان لها، أن القوات الجوية التاسعة (القوات الجوية المركزية) ستجري تمرين جاهزية يمتد لعدة أيام، بهدف إظهار القدرة على نشر وتوزيع ودعم القوة الجوية القتالية في مختلف أنحاء منطقة (سنتكوم).وسيركز التمرين على سرعة تحريك الأفراد والطائرات، وتنفيذ عمليات منتشرة من مواقع طوارئ، وتقديم الدعم اللوجستي بأقل وجود ممكن، إلى جانب تعزيز القيادة والسيطرة المتكاملة متعددة الجنسيات على نطاق جغرافي واسع.وأضاف البيان أن فرق القيادة الجوية المركزية ستنتشر في عدة مواقع طوارئ للتدريب على إجراءات الإعداد والإطلاق والاستعادة باستخدام حزم دعم صغيرة وفعالة، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة ستتم بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري.وتهدف هذه المناورات، بحسب البيان، إلى "تأكيد جاهزية وموثوقية الوجود الأمريكي، وردع أي أعمال عدائية محتملة، وتقليص مخاطر سوء التقدير، وطمأنة الشركاء الإقليميين".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري بأن سفن البحرية الأمريكية تتجه نحو إيران "كإجراء احترازي"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه استبعاد أي سيناريوهات مستقبلية بشأن الوضع.
https://sarabic.ae/20260126/ترامب-إيران-تريد-الاتفاق-بعد-وصول-الأسطول-الأمريكي-إلى-المنطقة-1109669795.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102086/25/1020862531_199:0:3387:2391_1920x0_80_0_0_dd7f3b6ebff979f67101b36b74e0927c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران

15:34 GMT 27.01.2026
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية المركزية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ واشنطن تدريبات مكثفة على الجاهزية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وذلك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإيران.
وأوضحت القيادة في بيان لها، أن القوات الجوية التاسعة (القوات الجوية المركزية) ستجري تمرين جاهزية يمتد لعدة أيام، بهدف إظهار القدرة على نشر وتوزيع ودعم القوة الجوية القتالية في مختلف أنحاء منطقة (سنتكوم).
وسيركز التمرين على سرعة تحريك الأفراد والطائرات، وتنفيذ عمليات منتشرة من مواقع طوارئ، وتقديم الدعم اللوجستي بأقل وجود ممكن، إلى جانب تعزيز القيادة والسيطرة المتكاملة متعددة الجنسيات على نطاق جغرافي واسع.
وأضاف البيان أن فرق القيادة الجوية المركزية ستنتشر في عدة مواقع طوارئ للتدريب على إجراءات الإعداد والإطلاق والاستعادة باستخدام حزم دعم صغيرة وفعالة، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة ستتم بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
ترامب: إيران تريد الاتفاق بعد وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة
أمس, 21:25 GMT
وتهدف هذه المناورات، بحسب البيان، إلى "تأكيد جاهزية وموثوقية الوجود الأمريكي، وردع أي أعمال عدائية محتملة، وتقليص مخاطر سوء التقدير، وطمأنة الشركاء الإقليميين".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري بأن سفن البحرية الأمريكية تتجه نحو إيران "كإجراء احترازي"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه استبعاد أي سيناريوهات مستقبلية بشأن الوضع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала