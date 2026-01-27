https://sarabic.ae/20260127/الرئيس-الأمريكي-أسطول-حربي-يتجه-نحو-إيران-الآن-1109710835.html
نرامب: أسطول حربي يتجه نحو إيران الآن
نرامب: أسطول حربي يتجه نحو إيران الآن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الاثنين، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "أكسيوس"، أن "إيران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أنها "اتصلت به مرارًا وأبدت استعدادها للحوار، مع التأكيد على أن الدبلوماسية ما تزال خيارًا مطروحًا للتعامل مع الملف الإيراني".من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
23:37 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 00:29 GMT 28.01.2026)
