لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الاثنين، عن "استمرار العمل مع الوسطاء لترتيب فتح معبر رفح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم حركة العبور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109892240_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_e32c24bd3e5a86e6b90b6c8d015207c7.jpg
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "تشغيل المعبر سيكون بعد استكمال كافة الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع مسؤولياتها في إدارة وتنظيم شؤون العبور".ووصفت، فتح معبر رفح بأنه محطة مهمة تمثل نافذة أمل لسكان القطاع، مؤكدة تقديرها للدور المصري الاستثنائي والمسؤول في دعم فتح المعبر بالاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار في غزة.وأكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، أن فتح المعبر ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل جزء من ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتنظيم حركة التنقل داخل القطاع وخارجه.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الاثنين، عن "استمرار العمل مع الوسطاء لترتيب فتح معبر رفح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم حركة العبور بالقطاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "تشغيل المعبر سيكون بعد استكمال كافة الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع مسؤولياتها في إدارة وتنظيم شؤون العبور".
ووصفت، فتح معبر رفح بأنه محطة مهمة تمثل نافذة أمل لسكان القطاع، مؤكدة تقديرها للدور المصري الاستثنائي والمسؤول في دعم فتح المعبر بالاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار في غزة.
وأكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، أن فتح المعبر ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل جزء من ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتنظيم حركة التنقل داخل القطاع وخارجه.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق اليوم، بأن الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر، وصلت إلى قطاع غزة.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.
وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.
وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء
، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".
وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".
وتم إعادة فتح معبر رفح البري
الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".
وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.