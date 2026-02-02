https://sarabic.ae/20260202/لجنة-غزة-فتح-معبر-رفح-خطوة-نحو-تعزيز-الاستقرار-والتنقل-في-القطاع-1109907076.html

لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع

لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الاثنين، عن "استمرار العمل مع الوسطاء لترتيب فتح معبر رفح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم حركة العبور... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T13:26+0000

2026-02-02T13:26+0000

2026-02-02T13:26+0000

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109892240_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_e32c24bd3e5a86e6b90b6c8d015207c7.jpg

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "تشغيل المعبر سيكون بعد استكمال كافة الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع مسؤولياتها في إدارة وتنظيم شؤون العبور".ووصفت، فتح معبر رفح بأنه محطة مهمة تمثل نافذة أمل لسكان القطاع، مؤكدة تقديرها للدور المصري الاستثنائي والمسؤول في دعم فتح المعبر بالاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار في غزة.وأكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، أن فتح المعبر ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل جزء من ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتنظيم حركة التنقل داخل القطاع وخارجه.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.

https://sarabic.ae/20260201/معبر-رفح-يفتح-أبوابه-بعد-عام-ونصف-من-الإغلاق-هل-يمهد-لعبور-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109863881.html

https://sarabic.ae/20260130/إسرائيل-تعلن-فتح-معبر-رفح-أمام-حركة-محدودة-للأشخاص--1109810616.html

https://sarabic.ae/20260126/رفح-بين-رفات-رهينة-وضغوط-واشنطن-هل-يعود-شريان-غزة-للحياة؟-1109634335.html

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي