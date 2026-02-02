لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/لجنة-غزة-فتح-معبر-رفح-خطوة-نحو-تعزيز-الاستقرار-والتنقل-في-القطاع-1109907076.html
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الاثنين، عن "استمرار العمل مع الوسطاء لترتيب فتح معبر رفح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم حركة العبور... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T13:26+0000
2026-02-02T13:26+0000
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109892240_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_e32c24bd3e5a86e6b90b6c8d015207c7.jpg
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "تشغيل المعبر سيكون بعد استكمال كافة الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع مسؤولياتها في إدارة وتنظيم شؤون العبور".ووصفت، فتح معبر رفح بأنه محطة مهمة تمثل نافذة أمل لسكان القطاع، مؤكدة تقديرها للدور المصري الاستثنائي والمسؤول في دعم فتح المعبر بالاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار في غزة.وأكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، أن فتح المعبر ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل جزء من ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتنظيم حركة التنقل داخل القطاع وخارجه.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
https://sarabic.ae/20260201/معبر-رفح-يفتح-أبوابه-بعد-عام-ونصف-من-الإغلاق-هل-يمهد-لعبور-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109863881.html
https://sarabic.ae/20260130/إسرائيل-تعلن-فتح-معبر-رفح-أمام-حركة-محدودة-للأشخاص--1109810616.html
https://sarabic.ae/20260126/رفح-بين-رفات-رهينة-وضغوط-واشنطن-هل-يعود-شريان-غزة-للحياة؟-1109634335.html
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109892240_23:0:556:400_1920x0_80_0_0_586ec6ace14f8c47b9143188eb7cad83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع

13:26 GMT 02.02.2026
© REUTERSمعبر رفح
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الاثنين، عن "استمرار العمل مع الوسطاء لترتيب فتح معبر رفح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم حركة العبور بالقطاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "تشغيل المعبر سيكون بعد استكمال كافة الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع مسؤولياتها في إدارة وتنظيم شؤون العبور".
ووصفت، فتح معبر رفح بأنه محطة مهمة تمثل نافذة أمل لسكان القطاع، مؤكدة تقديرها للدور المصري الاستثنائي والمسؤول في دعم فتح المعبر بالاتجاهين، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار في غزة.
بوابة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 27 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
معبر رفح يفتح أبوابه بعد عام ونصف من الإغلاق.. هل يمهد لعبور المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
أمس, 08:34 GMT
وأكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، أن فتح المعبر ليس مجرد خطوة تشغيلية، بل جزء من ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد وتنظيم حركة التنقل داخل القطاع وخارجه.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق اليوم، بأن الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر، وصلت إلى قطاع غزة.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف توافدت إلى مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين والمرضى من القطاع.
وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
إسرائيل تعلن فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأشخاص
30 يناير, 12:35 GMT
وتابعت أن "مستشفيات شمال سيناء، هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين، القادمين من قطاع غزة".
وأشارت القناة إلى أن "هناك استنفارا كاملا من كافة الجهات في الدولة المصرية، لتقديم الدعم للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة".
وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، أمس الأحد، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
رفح بين رفات رهينة وضغوط واشنطن… هل يعود "شريان غزة" للحياة؟
26 يناير, 07:20 GMT
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أُعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".
وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала