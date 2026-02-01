عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
معبر رفح يفتح أبوابه بعد عام ونصف من الإغلاق.. هل يمهد لعبور المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "المعبر بدأ العمل، صباح اليوم، تحت إشراف ممثلين عن مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي التابعة للجيش الإسرائيلي".وأشارت الصحيفة إلى أن "عدد العابرين سيكون محدودا في اليوم الأول بهدف اختبار الإجراءات، والتأكد من كفاءة أنظمة فحص الهوية، رغم موافقة إسرائيل على القوائم المقدمة".فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل، ستسمح خلال الأيام المقبلة، بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضحت مصادر إسرائيلية للهيئة أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول أو الخروج"، لافتة إلى أن "مصر تعتزم السماح بدخول جميع الفلسطينيين، الذين توافق إسرائيل على خروجهم"، فيما أعرب الجانب الإسرائيلي عن أمله في أن "يفوق عدد المغادرين عدد العائدين إلى غزة".وبحسب القناة الـ15 الإسرائيلية، من المتوقع أن "تبدأ حركة السفر الفعلية عبر معبر رفح ابتداء من يوم غد الاثنين، بما يسمح يوميا بخروج 150 شخصا من غزة وعودة 50 آخرين".وفيما أفاد مصدر حدودي لوسائل إعلام غربية، بأن "اليوم الأحد تم تخصيصه للتحضيرات والترتيبات اللوجستية، بما في ذلك وصول وفد من السلطة الفلسطينية"، فيما أكدت مصادر أخرى "السماح، على أساس تجريبي، بنقل جرحى عبر المعبر".وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن "الجانب الفلسطيني يطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ووقف الانتهاكات اليومية في قطاع غزة".وبيّن أنه "من أبرز مهام اللجنة العمل على فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، لا سيما في ظل الأحوال الجوية القاسية، التي أدت إلى سقوط ضحايا وفاقمت الأزمة الإنسانية".وأكد أبو يوسف "ضرورة فتح معبر رفح من الجانبين بشكل كامل، بما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين"، رافضاً أي مقترحات تقتصر على فتحه في اتجاه واحد فقط.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، تم فتحه اليوم الأحد، أمام حركة الأفراد، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "المعبر بدأ العمل، صباح اليوم، تحت إشراف ممثلين عن مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي التابعة للجيش الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عدد العابرين سيكون محدودا في اليوم الأول بهدف اختبار الإجراءات، والتأكد من كفاءة أنظمة فحص الهوية، رغم موافقة إسرائيل على القوائم المقدمة".
فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل، ستسمح خلال الأيام المقبلة، بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت مصادر إسرائيلية للهيئة أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول أو الخروج"، لافتة إلى أن "مصر تعتزم السماح بدخول جميع الفلسطينيين، الذين توافق إسرائيل على خروجهم"، فيما أعرب الجانب الإسرائيلي عن أمله في أن "يفوق عدد المغادرين عدد العائدين إلى غزة".
وفي السياق ذاته، دعت مصر، من خلال وزارة خارجيتها، جميع الأطراف في غزة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدة في بيان لها "ضرورة الالتزام بالمسؤوليات للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان استمراره".
وبحسب القناة الـ15 الإسرائيلية، من المتوقع أن "تبدأ حركة السفر الفعلية عبر معبر رفح ابتداء من يوم غد الاثنين، بما يسمح يوميا بخروج 150 شخصا من غزة وعودة 50 آخرين".
وفيما أفاد مصدر حدودي لوسائل إعلام غربية، بأن "اليوم الأحد تم تخصيصه للتحضيرات والترتيبات اللوجستية، بما في ذلك وصول وفد من السلطة الفلسطينية"، فيما أكدت مصادر أخرى "السماح، على أساس تجريبي، بنقل جرحى عبر المعبر".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن "الجانب الفلسطيني يطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ووقف الانتهاكات اليومية في قطاع غزة".
وبيّن أنه "من أبرز مهام اللجنة العمل على فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، لا سيما في ظل الأحوال الجوية القاسية، التي أدت إلى سقوط ضحايا وفاقمت الأزمة الإنسانية".
وأكد أبو يوسف "ضرورة فتح معبر رفح من الجانبين بشكل كامل، بما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين"، رافضاً أي مقترحات تقتصر على فتحه في اتجاه واحد فقط.

وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باستثناء عمليات إجلاء الأجانب، قبل أن تسيطر القوات الإسرائيلية عليه في 7 مايو/ أيار 2024.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
