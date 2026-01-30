إسرائيل تعلن فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأشخاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأوضح المكتب، في بيان، أن فتح المعبر يأتي "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي"، مشيرا إلى أن معبر رفح سيفتح في الاتجاهين يوم الأحد المقبل، أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط. وبحسب البيان، ستقتصر عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة على الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وذلك بتنسيق مصري فقط وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل. كما ستُجرى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي ستشغّله المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مع مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة".كما أشارت إلى أن عنصرًا أمنيًا إسرائيليًا سيشرف على مراقبة المغادرين من غزة نحو مصر، دون إخضاعهم لعمليات تفتيش، فيما ستستخدم إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه للتأكد من حصول جميع المغادرين على الموافقة الرسمية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
إسرائيل تعلن فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأشخاص

12:35 GMT 30.01.2026

أعلن مكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، أمام حركة محدودة للأشخاص فقط.
وأوضح المكتب، في بيان، أن فتح المعبر يأتي "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي"، مشيرا إلى أن معبر رفح سيفتح في الاتجاهين يوم الأحد المقبل، أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط.
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الجيش الإسرائيلي: انتهاء الاستعدادات لفتح معبر رفح بين غزة ومصر
28 يناير, 07:26 GMT
وأضاف البيان أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان عبر المعبر بالتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجانب الإسرائيلي، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، ووفقا للآلية ذاتها التي طُبِّقت في كانون الثاني/يناير 2025.
وبحسب البيان، ستقتصر عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة على الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وذلك بتنسيق مصري فقط وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
نتنياهو يحسم جدال "صقور الكابينيت".. ويربط فتح معبر رفح باكتمال البحث عن رفات آخر جندي
26 يناير, 08:44 GMT
كما ستُجرى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي ستشغّله المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مع مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة".
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الدخول والخروج من غزة عبر المعبر يتطلب موافقة السلطات المصرية، وأنه سيتم تزويد الجانب الإسرائيلي بأسماء الأشخاص المراد السماح لهم بالمرور للموافقة عليها.
كما أشارت إلى أن عنصرًا أمنيًا إسرائيليًا سيشرف على مراقبة المغادرين من غزة نحو مصر، دون إخضاعهم لعمليات تفتيش، فيما ستستخدم إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه للتأكد من حصول جميع المغادرين على الموافقة الرسمية.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
مكتب نتنياهو: فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة
25 يناير, 23:01 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
