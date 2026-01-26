عربي
نتنياهو يحسم جدال "صقور الكابينيت".. ويربط فتح معبر رفح باكتمال البحث عن رفات آخر جندي
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا معه - افعلوا ذلك بهذه الطريقة"، في إشارة إلى ديفيد زيني، بشأن قراره الأكثر صرامه حول فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن كلا من الجنرال إيال زامير رئيس هيئة الأركان، ورومان غوفمان رئيس الـ"موساد" (الاستخبارات) كانا غائبين عن الاجتماع.ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
08:44 GMT 26.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسير بقطاع غزة، وهو الرقيب ران غويلي زئال.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.
وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا معه - افعلوا ذلك بهذه الطريقة"، في إشارة إلى ديفيد زيني، بشأن قراره الأكثر صرامه حول فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
أونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم
أمس, 09:11 GMT
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن كلا من الجنرال إيال زامير رئيس هيئة الأركان، ورومان غوفمان رئيس الـ"موساد" (الاستخبارات) كانا غائبين عن الاجتماع.
وكان مكتب نتنياهو، أوضح في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة".
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
