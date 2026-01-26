https://sarabic.ae/20260126/نتنياهو-يحسم-جدال-صقور-الـكابينيت-ويربط-فتح-معبر-رفح-باكتمال-البحث-عن-رفات-آخر-جندي--1109638393.html

نتنياهو يحسم جدال "صقور الكابينيت".. ويربط فتح معبر رفح باكتمال البحث عن رفات آخر جندي

ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسير بقطاع غزة، وهو الرقيب ران غويلي زئال. 26.01.2026, سبوتنيك عربي

غزة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) شهدت خلافات حادة حول مدى وكيفية فتح المعبر الحدودي.وادعت الهيئة أن الخلاف الحاد نشب بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول ترتيبات التفتيش عند معبر رفح، وبأن الخلاف تم حله لصالح موقف "الشاباك" وهو الأكثر صرامة، حيث أشار نتنياهو إلى رئيس الجهاز ديفيد زيني.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا معه - افعلوا ذلك بهذه الطريقة"، في إشارة إلى ديفيد زيني، بشأن قراره الأكثر صرامه حول فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن كلا من الجنرال إيال زامير رئيس هيئة الأركان، ورومان غوفمان رئيس الـ"موساد" (الاستخبارات) كانا غائبين عن الاجتماع.ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2025، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

غزة

