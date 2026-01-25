https://sarabic.ae/20260125/أونروا-غزة-أصبحت-أخطر-مكان-في-العالم-1109610739.html

أونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم

أونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم

سبوتنيك عربي

أفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن "أكثر من 230 صحفيًا قُتلوا في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "القطاع أصبح أخطر... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T09:11+0000

2026-01-25T09:11+0000

2026-01-25T09:11+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأونروا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b531eb2025718e14f63650a5c848704b.jpg

وأوضح لازاريني أن "منع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، يسهم في تعزيز حملات التضليل ونشر السرديات المتطرفة، ويقوّض الجهود الرامية إلى نقل حقيقة الأوضاع الإنسانية على الأرض"، مشددًا على "أهمية ضمان حرية الوصول الإعلامي وحماية الصحفيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني".وأضاف لازاريني أن "استمرار استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية"، داعيًا إلى توفير الحماية اللازمة لهم، وتمكين وسائل الإعلام من أداء مهامها دون قيود.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

https://sarabic.ae/20260125/مصر-تشدد-على-ضرورة-تنفيذ-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-في-غزة-1109607916.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي