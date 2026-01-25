مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة
مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، عن ترحيب مصر بالانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، مشيدًا بالدور البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T08:29+0000
2026-01-25T08:29+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109607447_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_99f4ef7288a9a2d434a8e0f28cf7da6d.jpg
وخلال استقباله كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أكد عبد العاطي، "أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفق ما أوردته الخارجية المصرية على موقعها الإلكتروني.وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ممرات وملاذات آمنة لإيصال المساعدات، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على "ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية".وفيما يخص ملف الأمن المائي، ثمّن وزير الخارجية المصري، "رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا"، مؤكدًا أن "نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، الذي يعاني من ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بالتعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع رفضها التام للإجراءات الأحادية".من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكي، بـ"متانة العلاقات المصرية - الأمريكية، وما تحققه الشراكة الاستراتيجية من منافع متبادلة"، مثمّنًا الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأشار السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، إلى "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة نحو أوروبا والدول الغربية.وأكد الرئيس المصري، أن بلاده ترفض إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الشرعية في دول الجوار، معتبرا أي محاولات لتقسيم الدول أو اقتطاع أراضٍ منها خطًا أحمر لن يسمح بتجاوزه.وشهد "منتدى دافوس"، يوم الخميس الماضي، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة

08:29 GMT 25.01.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، عن ترحيب مصر بالانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، مشيدًا بالدور البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع.
وخلال استقباله كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أكد عبد العاطي، "أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفق ما أوردته الخارجية المصرية على موقعها الإلكتروني.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطته - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
تقارير: أمريكا طلبت من إيطاليا أن تكون عضوا مؤسسا في قوة استقرار غزة
أمس, 09:25 GMT
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ممرات وملاذات آمنة لإيصال المساعدات، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على "ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية".

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن "أي اعتراف بما يسمى "أرض الصومال" يُعد مخالفًا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوّض أسس الاستقرار في المنطقة"، محذرًا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وفيما يخص ملف الأمن المائي، ثمّن وزير الخارجية المصري، "رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا"، مؤكدًا أن "نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، الذي يعاني من ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بالتعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع رفضها التام للإجراءات الأحادية".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
"أونروا": أكثر من 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم النظامي لأكثر من عامين
أمس, 20:35 GMT
من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكي، بـ"متانة العلاقات المصرية - الأمريكية، وما تحققه الشراكة الاستراتيجية من منافع متبادلة"، مثمّنًا الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي شدد أمس السبت، على التزام بلاده الكامل بإنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة بدء المرحلة الثانية من التنفيذ دون تأخير.
وأشار السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، إلى "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة نحو أوروبا والدول الغربية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
بعد رفض "حماس".. ما مخاوف فلسطين من انضمام نتنياهو إلى مجلس السلام في غزة؟
أمس, 19:10 GMT
وأكد الرئيس المصري، أن بلاده ترفض إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الشرعية في دول الجوار، معتبرا أي محاولات لتقسيم الدول أو اقتطاع أراضٍ منها خطًا أحمر لن يسمح بتجاوزه.
وشهد "منتدى دافوس"، يوم الخميس الماضي، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".
وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
إعلام: نتنياهو لم يسمح للرئيس الإسرائيلي حضور إطلاق "مجلس السلام" في غزة
02:30 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".
وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
مصر تؤكد دعمها الكامل لمهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة
أمس, 07:14 GMT
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
