مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة

مصر تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب" في غزة

وخلال استقباله كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أكد عبد العاطي، "أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفق ما أوردته الخارجية المصرية على موقعها الإلكتروني.وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ممرات وملاذات آمنة لإيصال المساعدات، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على "ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية".وفيما يخص ملف الأمن المائي، ثمّن وزير الخارجية المصري، "رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا"، مؤكدًا أن "نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، الذي يعاني من ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بالتعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع رفضها التام للإجراءات الأحادية".من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكي، بـ"متانة العلاقات المصرية - الأمريكية، وما تحققه الشراكة الاستراتيجية من منافع متبادلة"، مثمّنًا الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأشار السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، إلى "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة نحو أوروبا والدول الغربية.وأكد الرئيس المصري، أن بلاده ترفض إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الشرعية في دول الجوار، معتبرا أي محاولات لتقسيم الدول أو اقتطاع أراضٍ منها خطًا أحمر لن يسمح بتجاوزه.وشهد "منتدى دافوس"، يوم الخميس الماضي، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

