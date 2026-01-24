https://sarabic.ae/20260124/أونروا-أكثر-من-600-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-النظامي-لأكثر-من-عامين-1109599881.html

"أونروا": أكثر من 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم النظامي لأكثر من عامين

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن تعليم اللاجئين الفلسطينيين يتعرض لهجمات متزايدة خلال... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أشار لازاريني إلى أن أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة قد حُرموا من التعليم النظامي لأكثر من عامين، موضحاً أن هؤلاء الأطفال يعيشون صدمات عميقة وسط الركام. وأضاف أن إعادتهم إلى بيئة تعليمية آمنة تمثل أولوية قصوى لدى الأونروا. واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

