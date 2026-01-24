https://sarabic.ae/20260124/تقارير-أمريكا-طلبت-من-إيطاليا-أن-تكون-عضوا-مؤسسا-في-قوة-استقرار-غزة-1109580490.html
تقارير: أمريكا طلبت من إيطاليا أن تكون عضوا مؤسسا في قوة استقرار غزة
تقارير: أمريكا طلبت من إيطاليا أن تكون عضوا مؤسسا في قوة استقرار غزة
كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، أن أمريكا طلبت من إيطاليا الانضمام إلى القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة كعضو مؤسس، في محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي،
وأفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن دبلوماسيين قدموا العرض إلى مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية، خلال الأسبوع الحالي.يُشار إلى أنه في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أقرّ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته أمريكا دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في غزة، إذ صوّت 13 عضوا لصالح القرار من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتقضي الخطة الأمريكية بفرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء مجلس للسلام برئاسة ترامب، إلى جانب نشر قوة دولية لضمان الاستقرار.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن ترامب رسميا تشكيل "مجلس السلام" في غزة، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، كما وجّه دعوات إلى قادة دول عدة، من بينها روسيا وبيلاروسيا، للانضمام إلى المجلس.ولم تنضم إيطاليا إلى "مجلس السلام" في غزة، بسبب وجود عوائق دستورية تحول دون انضمام إيطاليا إليه، وصرحت وزير الخارجية الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة المجلس، كي تتمكن روما من الانضمام.
كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، أن أمريكا طلبت من إيطاليا الانضمام إلى القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة كعضو مؤسس، في محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتعزيز مصداقية هذه المبادرة.
وأفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن دبلوماسيين قدموا العرض إلى مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية، خلال الأسبوع الحالي.
وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لطبيعة المداولات الخاصة، فإن قرار الانضمام من عدمه يعود حاليا إلى ميلوني، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
يُشار إلى أنه في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أقرّ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته أمريكا دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في غزة، إذ صوّت 13 عضوا لصالح القرار من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقضي الخطة الأمريكية بفرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء مجلس للسلام برئاسة ترامب، إلى جانب نشر قوة دولية لضمان الاستقرار.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن ترامب رسميا تشكيل "مجلس السلام" في غزة، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، كما وجّه دعوات إلى قادة دول عدة، من بينها روسيا وبيلاروسيا، للانضمام إلى المجلس.
ولم تنضم إيطاليا إلى "مجلس السلام" في غزة، بسبب وجود عوائق دستورية تحول دون انضمام إيطاليا إليه، وصرحت وزير الخارجية الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة المجلس
، كي تتمكن روما من الانضمام.