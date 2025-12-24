https://sarabic.ae/20251224/مصر-تؤكد-ضرورة-تمكين-قوة-الاستقرار-الدولية-من-أداء-المهام-الموكلة-إليها-في-قطاع-غزة-1108516730.html

مصر تؤكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها في قطاع غزة

مصر تؤكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أثنى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على خصوصية العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ودور آلية التعاون الثلاثي في تعزيز التكامل الإقليمي. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T10:39+0000

2025-12-24T10:39+0000

2025-12-24T10:39+0000

مصر

أخبار مصر الآن

اليونان

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لدعم وقف إطلاق النار.وأدان الوزير المصري النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وحملات المستوطنين، واتفق الوزيران على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وتسريع تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل.وأشار إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20251223/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-وجود-قوات-دولية-في-غزة-أمر-جيد-ولكن-وفق-ضوابط-محددة-1108489921.html

https://sarabic.ae/20251223/مصر-والسعودية-تبحثان-الدفع-نحو-تنفيذ-استحقاقات-المرحلة-الثانية-اتفاق-غزة-1108500364.html

مصر

اليونان

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي