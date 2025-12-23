قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": وجود قوات دولية في غزة أمر جيد ولكن وفق ضوابط محددة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": وجود قوات دولية في غزة أمر جيد ولكن وفق ضوابط محددة
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن تواجد قوات دولية في قطاع غزة يمكن أن يكون "أمراً جيداً" شريطة الالتزام بضوابط واضحة تحكم مهامها وانتشارها". 23.12.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة - سبوتنيك. وقال حمد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن انتشار هذه القوات يجب أن يقتصر على الحدود فقط، وأن يكون وجودها مؤقتاً ولمدة زمنية محددة، مع تحديد مهامها وواجباتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة حصر دورها في الفصل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، دون التدخل في الشؤون الداخلية للقطاع.وأكد حمد أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهدت التزاماً كاملاً من حركة حماس، مقابل ارتكاب إسرائيل أكثر من 900 خرق، شملت القتل والاغتيال ونسف المنازل وتجاوز الخط الأصفر وإغلاق معبر رفح، ما يثير شكوكاً كبيرة حول مدى جديتها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وأوضح أن "الحركة مستعدة للانخراط في المرحلة الثانية، شريطة أن تكون قضاياها واضحة ومفصلة، وأن تخضع للتوافق والتفاهم بين الأطراف، مع توفير ضمانات حقيقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار".ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار. وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251223/أونروا-الأوضاع-الإنسانية-في-غزة-ما-زالت-كارثية-1108479366.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": وجود قوات دولية في غزة أمر جيد ولكن وفق ضوابط محددة

12:55 GMT 23.12.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن تواجد قوات دولية في قطاع غزة يمكن أن يكون "أمراً جيداً" شريطة الالتزام بضوابط واضحة تحكم مهامها وانتشارها".
القاهرة - سبوتنيك. وقال حمد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن انتشار هذه القوات يجب أن يقتصر على الحدود فقط، وأن يكون وجودها مؤقتاً ولمدة زمنية محددة، مع تحديد مهامها وواجباتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة حصر دورها في الفصل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، دون التدخل في الشؤون الداخلية للقطاع.
وأكد حمد أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهدت التزاماً كاملاً من حركة حماس، مقابل ارتكاب إسرائيل أكثر من 900 خرق، شملت القتل والاغتيال ونسف المنازل وتجاوز الخط الأصفر وإغلاق معبر رفح، ما يثير شكوكاً كبيرة حول مدى جديتها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
"أونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة ما زالت كارثية
07:06 GMT
وأوضح أن "الحركة مستعدة للانخراط في المرحلة الثانية، شريطة أن تكون قضاياها واضحة ومفصلة، وأن تخضع للتوافق والتفاهم بين الأطراف، مع توفير ضمانات حقيقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار".
وأضاف حمد، أن "ملفات المرحلة الثانية ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات والحوار، بهدف التوصل إلى صيغ ومقاربات مقبولة من جميع الأطراف".
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
