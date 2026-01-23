رئيسة الوزراء الإيطالية تطلب من ترامب إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"، لوجود عوائق دستورية... 23.01.2026
وقالت ميلوني، عقب محادثات مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس في روما، إنها أوضحت لترامب وجود إشكاليات دستورية تتعلق بهيكلة المبادرة، مطالبة بمراجعتها بما يراعي احتياجات إيطاليا ودول أوروبية أخرى، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لإيجاد صيغة مناسبة.وشددت ميلوني على أنها لا تستبعد أي خيار من حيث المبدأ، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن توقع على وثيقة الانضمام إلى المجلس بصيغته الحالية لتعارضها مع الدستور الإيطالي، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري تشكيل "مجلس السلام"، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق/ توني بلير، ورئيس البنك الدولي/ أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، مع توجيه دعوات لعدد من قادة العالم للانضمام، وجرى توقيع ميثاق المجلس، أمس الخميس.
رئيسة الوزراء الإيطالية تطلب من ترامب إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"، لوجود عوائق دستورية تحول دون انضمام إيطاليا إليه.
وقالت ميلوني، عقب محادثات مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس في روما، إنها أوضحت لترامب وجود إشكاليات دستورية تتعلق بهيكلة المبادرة، مطالبة بمراجعتها بما يراعي احتياجات إيطاليا ودول أوروبية أخرى، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لإيجاد صيغة مناسبة.
وشددت ميلوني على أنها لا تستبعد أي خيار من حيث المبدأ، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن توقع على وثيقة الانضمام إلى المجلس بصيغته الحالية لتعارضها مع الدستور الإيطالي، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
دول ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
09:47 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري تشكيل "مجلس السلام"، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق/ توني بلير، ورئيس البنك الدولي/ أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، مع توجيه دعوات لعدد من قادة العالم للانضمام، وجرى توقيع ميثاق المجلس، أمس الخميس.
