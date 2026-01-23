https://sarabic.ae/20260123/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تطلب-من-ترامب-إعادة-النظر-في-صيغة-مجلس-السلام-1109573774.html
رئيسة الوزراء الإيطالية تطلب من ترامب إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"
رئيسة الوزراء الإيطالية تطلب من ترامب إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"، لوجود عوائق دستورية... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T21:31+0000
2026-01-23T21:31+0000
2026-01-23T21:31+0000
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109573052_0:112:1916:1190_1920x0_80_0_0_8c9850da716648103762bd7dc0c1897b.jpg
وقالت ميلوني، عقب محادثات مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس في روما، إنها أوضحت لترامب وجود إشكاليات دستورية تتعلق بهيكلة المبادرة، مطالبة بمراجعتها بما يراعي احتياجات إيطاليا ودول أوروبية أخرى، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لإيجاد صيغة مناسبة.وشددت ميلوني على أنها لا تستبعد أي خيار من حيث المبدأ، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن توقع على وثيقة الانضمام إلى المجلس بصيغته الحالية لتعارضها مع الدستور الإيطالي، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري تشكيل "مجلس السلام"، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق/ توني بلير، ورئيس البنك الدولي/ أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، مع توجيه دعوات لعدد من قادة العالم للانضمام، وجرى توقيع ميثاق المجلس، أمس الخميس.
https://sarabic.ae/20260123/دول-ترفض-الانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة---1109553003.html
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109573052_213:0:1916:1277_1920x0_80_0_0_4f34b126033666019012c22074a27d4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة, العالم
إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة, العالم
رئيسة الوزراء الإيطالية تطلب من ترامب إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في صيغة "مجلس السلام"، لوجود عوائق دستورية تحول دون انضمام إيطاليا إليه.
وقالت ميلوني، عقب محادثات مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس في روما، إنها أوضحت لترامب وجود إشكاليات دستورية تتعلق بهيكلة المبادرة، مطالبة بمراجعتها بما يراعي احتياجات إيطاليا ودول أوروبية أخرى، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لإيجاد صيغة مناسبة.
وشددت ميلوني على أنها لا تستبعد أي خيار من حيث المبدأ، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن توقع على وثيقة الانضمام إلى المجلس بصيغته الحالية لتعارضها مع الدستور الإيطالي، وفقا لوكالة
أنباء "أنسا" الإيطالية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري تشكيل "مجلس السلام"، بعضوية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق/ توني بلير، ورئيس البنك الدولي/ أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي، روبرت غابرييل، مع توجيه دعوات لعدد من قادة العالم للانضمام، وجرى توقيع ميثاق المجلس، أمس الخميس.