دول ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

دول ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

أعلنت إسبانيا رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، في خطوة أثارت انتقادات باعتبارها تقوض دور الأمم... 23.01.2026

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، إن بلاده تثمن الدعوة لكنها ترفض الانضمام إلى المجلس، بحسب وسائل إعلام غربية. وأوضح أن هذا القرار يأتي "بشكل أساسي وجوهري من أجل الاتساق"، مؤكداً أنه ينسجم مع النظام المتعدد الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي السياق ذاته، أعربت دول أوروبية أخرى عن مواقف مماثلة، حيث قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللوائح الأساسية للمجلس تتجاوز إطار غزة وتثير تساؤلات بشأن احترام مبادئ الأمم المتحدة وهيكلها. وفي إيطاليا، ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن روما ترفض الانضمام بسبب مخاوف من أن يؤدي الانخراط في كيان يقوده زعيم دولة واحدة إلى انتهاك الدستور. من جهته، أكد مسؤول نرويجي أهمية توضيح كيفية ارتباط هذا المقترح بالبنى القائمة، مثل الأمم المتحدة، وبالالتزامات الدولية. كما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن بلاده لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام". وكان "منتدى دافوس" قد شهد، أمس الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام": إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم". وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

