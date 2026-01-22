المشرف على الإعلام الفلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة جزء أصيل من فلسطين وحقوق شعبنا ثابتة على أرضه

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وأكد عساف، أن "قطاع غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية، وأن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، في ما تواصل السلطة الفلسطينية جهودها لتعزيز الصمود، وتنسيق عمل مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة السكان، بما يشمل إعادة الإعمار وضمان الخدمات الأساسية، في إطار الحفاظ على وحدة الأرض والسيادة الفلسطينية".وخلال اللقاء، طرحت "سبوتنيك" عددا من الأسئلة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. إلى نص الحوار يجري حاليًا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تُناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟الوزير عساف: أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين. غزة كما تعلمون هي جزء أصيل من أراضي الدولة الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وهي تشكل مع الضفة الغربية والقدس، وحدة سياسية وجغرافية واحدة.بالتالي الولاية القانونية والولاية السياسية هي لدولة فلسطين. وبالتالي أي شيء لا يعني يتفق مع هذه الرؤية بالتأكيد سنكون ضده، وأي شيء يتوافق مع هذه الرؤية سنكون معه، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة ورحبنا في تشكيل هذه اللجنة على أن لا تتعارض مع وحدة النظام السياسي، وأن نضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وبالتالي إذا فصل قطاع غزة لن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وتابع: "أما في ما يتعلق في العلاقة، بالتأكيد ستكون هناك علاقة مباشرة ما بين هذه اللجنة والحكومة الفلسطينية، ويوجد لدينا موقف أنه يجب أن يترأس هذه اللجنة إما جزء من الحكومة أو بتربط علاقة مباشرة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتأكيد الحكومة لها قطاعها التنفيذي في قطاع غزة، ويوجد لدينا ألاف الموظفين اللي ما زالوا بتقاضوا رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتالي سيكونون جاهزين للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وإغافة الأهل في قطاع غزة، وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من غزة".- ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضح في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة.وأضاف: "للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل لأكثر من 60% من القطاع، وبالتالي على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكان جزء منه أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلق، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزء من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".- حول مصير "الرباعية الدولية" ودورها، شكلت "الرباعية" (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا) لسنوات إطارا مركزيا للجهود الدبلوماسية في عملية السلام، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ عن الأضواء الإعلامية والمبادرات العملية في الآونة الأخيرة. برأيكم، ما هو مصير هذه الصيغة التفاوضية؟ وهل ما يزال بإمكان "الرباعية" استعادة دورها كفاعل رئيسي في معالجة القضية الفلسطينية في الظروف الحالية؟الرباعية الدولية لعبت دورا مهما في فترة مهمة، ونحن كنا مرتاحين لوجود هذه اللجنة، وكنا نشجع عملها، وكنا حريصين على وجودها، ولكن للأسف تراجع هذا الدور لسببين رئيسيين، السبب الأول هو رفض إسرائيل لكل المبادرات الدولية، ورفض إسرائيل لكل القوانين الدولية، ورفض إسرائيل لكل الشرعيات الدولية وكل الاتفاقيات الموقعة حتى، وبالتالي كانت إسرائيل غير معنية بوجود إطار دولي ليراقب ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني ويوصلنا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة.وتابع: "السبب الثاني هو التفرد الأمريكي في هذه اللجنة، أي أن الولايات المتحدة استحوذت على هذا الملف، وبشكل أو بآخر أقصت بقية الأطراف، وتحديداً عندما نتكلم عن الرباعية، فكان فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم والاتحاد الأوروبي، ولم يعد تأثير لأي من هؤلاء الأطراف الثلاثة بسبب انحياز أو بسبب استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الملف وبالتالي أقصت بقية الأطراف هذين السببين وهما عدم رغبة إسرائيل في وجود هذا الإطار وعدم رغبتها بالوصول إلى سلام، والموقف الأمريكي، أدى إلى تراجع هذا الإطار المهم.- يُعاني قطاع غزة من أزمة في البنية التحتية والإسكان. هل تُخطط السلطة الفلسطينية للمشاركة في إعادة إعمار غزة؟ هل لديكم أي معلومات أو بيانات عن دول يُمكنها دعم عملية إعادة الإعمار في القطاع؟ برأيكم.. كيف يمكن لروسيا أن تساعد في هذا المجال نظرًا لخبرتها الواسعة في قطاع البناء؟"السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الحكومية ومؤسسات الدولة منخرطة فيما يجري في قطاع غزة، هؤلاء هم أهلنا وقطاع غزة شعبنا وجزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، وبالتالي نحن موجودون في قطاع غزة، ولم نغادر يوما واحدا من خلال شعبنا من خلال المؤسسات التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية اليوم، ومن خلال قطاع الصحة الذي كانت تديره الحكومة الفلسطينية الشرعية، وقطاع التعليم، وكل القطاعات المختلفة في قطاع غزة، وبالتالي نحن جزء أصيل مما يجري في قطاع غزة"، أجاب عساف.وتابع: "حجم الكارثة كبير لأن إسرائيل ارتكبت جريمة غير مسبوقة في أكثر من 300 ألف مواطن ما بين شهيد ومفقود وجريح، واعتقلت عشرات الآلاف، ودمرت أكثر من 80% من قطاع غزة، المساكن المستشفيات والمدارس حتى المساجد والكنائس، ودمرت البنية التحتية للشوارع والطرقات والمواصلات وقطاعات الماء والكهرباء، وبالتالي اليوم أهلنا في قطاع غزة يعيشوا في العراء، ولا يوجد لديهم مساكن، ولا يوجد مساعدات، وهذا تجلى خلال المنخفضات الجوية الأخيرة".وأردف عساف: "الحكومة الفلسطينية حقيقة أعدت خطة شاملة أسمتها "خطة التعافي المبكر" وصولا إلى إعادة الإعمار، وهذا الموضوع تم بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتم اعتماد هذه الخطة على مستوى جامعة الدول العربية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي أصبح لدينا اليوم خطة واضحة للوصول إلى إعادة الإعمار، ولكن هذا يتطلب أولا أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة في قطاع غزة، وأن تفتح المعابر وأن يسمح لنا بالعمل بحرية في قطاع غزة وصولا إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين اللي دعت له مصر عدة مرات من أجل التبرع لإعادة الإعمار في قطاع غزة، ونحن مصرون على الوصول إلى هذه المرحلة لنعيد غزة إلى أهلها نعيد غزة أفضل مما كانت إن شاء الله، وينجلي هذا الاحتلال عن كل أراضينا سواء في غزة أو في الضفة".- نشهد تحولاً عالمياً نحو التعددية القطبية. فهل يمنح هذا التحول فلسطين فرصةً للحصول على دعم دولي أكثر إنصافاً؟ هل هناك آفاق واقعية لحل الدولتين بعد اعتراف دول عدة بدولة فلسطين؟وتابع: "كما ذكرت هذا مطلب دائم للرئيس محمود عباس، بأن يكون أكثر من طرف مشارك في أي لجنة أو صيغة من أجل حل القضية الفلسطينية، لأنه هذا التعدد وهذه التوازنات على المستوى الدولي عندما تتحقق بالتأكيد ستكون لصالح الحق لصالح القانون الدولي، ولصالح الشرعية الدولية والتي عنوانها القضية الفلسطينية".- هل هناك آفاق واقعية لحل الدولتين بعد اعتراف دول عدة بدولة فلسطين؟بالتأكيد أولا، اليوم يوجد 6 مليون فلسطيني مقيم على أرض فلسطين، هذه أكبر حقيقة لا يمكن لأحد تجاوزها، الشعب الفلسطيني أخذ قرارا بأن لن يكرر أخطاء العام 48 ولا العام 67، الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه فلسطين أرض الآباء والأجداد وستبقى أرضا للأبناء والأحفاد، وبالتالي الشعب الفلسطيني صامد على أرضه بمارس نضاله وكفاحه من أجل دحر هذا الاحتلال، وأكبر دليل على ذلك أنه رغم كل الجرائم البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والتي قد لا تكون غير مسبوقة، يعني منذ مئات الأعوام بالرغم من كل ذلك الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا في قطاع غزة وكذلك الحال في الضفة الفلسطينية.وأردف: "إنها ليست بالمعركة السهلة للأسف بسبب هذا الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل ورغم ذلك نحن بصمودنا وبثباتنا وبموقفنا بعدم التنازل وبدعم الأشقاء والإصدقاء على مستوى العالم، حل الدولتين سوف يتحقق وستقام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية مهما حاولت إسرائيل من تدمير هذا الحل".وبين عساف: "كل يوم إسرائيل تسعى على تدمير هذا الحل عن طريق ما تقوم به في غزة، والذي تقوم به في القدس، ولا سيما محاولة "الأسرلة" والتهويد والقضاء على الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي في هذه المدينة المقدسة وبالرغم من ذلك القدس ما زالت بهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية وبالتالي واثقون تماما من دحر هذا الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة مهما كان الثمن".- كيف تقيّمون الوضع الإنساني في قطاع غزة الآن، بعد مرور عدة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مرحلته الثانية؟ هل تعتقدون أن المساعدات الإنسانية والدعم الدولي يصلان إلى المحتاجين بالقدر المطلوب في القطاع أم ما تزال هناك عقبات؟ كيف تقيّمون مدى التزام إسرائيل بشروط الانسحاب التدريجي لقواتها من مناطق محددة في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق المبرم؟للأسف يعني انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضح في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال جرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل اليوم من خلاله تسيطر على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى خطة الرئيس ترامب تحدثت عن المرحلة الثانية، وكانت تقضي أن المرحلة الأولى تقتضي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع، وبالتالي على الدول الضامنة لهذا الاتفاق وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه وكانت جزء منه، وأن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة أن تفتح معبر رفح، حيث أنه إلى الآن ما زال مغلق، ويجب أن يتم إدخال المساعدات بالطريقة الكافية وبالتالي كل هذا كان جزء من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيه.- كيف تقيّمون موقف روسيا من القضية الفلسطينية مقارنةً بمواقف الدول الغربية؟ وكيف يختلف النهج الروسي لحل القضية الفلسطينية عن النهج الأمريكي؟أكد عساف، أن "روسيا تلعب دورا مهما في دعم الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتخصيص مليار دولار لإعادة الإعمار"، وقال: "روسيا منخرطة في جهود السلام منذ اللحظة الأولى، وترتبط مع فلسطين بعلاقات تاريخية ومتينة، إلى جانب تنسيق دائم ومستمر".وأشار إلى أن "روسيا كانت دائماً صاحبة مواقف إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقفت إلى جانبه في مختلف المحافل الدولية"، مؤكداً أنها "صوتت دائماً لصالح فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها، وقدمت دعما سياسيا وصفه بأنه "مهم جدا نظرا لمكانة روسيا ونفوذها الدولي".وأضاف: "الدور الروسي شمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية، من بينها شحنات القمح والمساعدات الإنسانية"، مشددا على "الحرص الفلسطيني على استمرار هذا التنسيق والتعاون"، قائلا: "نحن نثق بالدور الروسي وبمواقف الرئيس بوتين، ونحرص على أن يكون لروسيا موقع مهم في أي منظومة دولية داعمة للقضية الفلسطينية".- رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في ديسمبر 2023، وما تزال تدعم فلسطين. ما مدى أهمية موقف جنوب أفريقيا من فلسطين؟أكد الوزير الفلسطيني، أن "بلاده تربطها علاقات خاصة مع عدد من دول العالم، من بينها جنوب أفريقيا"، موضحا أن "هذا المسار تعزز منذ حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012، بعد تعثر محاولتها لنيل العضوية الكاملة بسبب "فيتو".وأشار إلى أن "فلسطين أصبحت بعد ذلك عضوا في العديد من المنظمات الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن "صدور قرار عن مجلس الأمن عام 2015 أكد أن الاستيطان غير شرعي، وأن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تحاسب على جرائمها".كما أوضح عساف، أن "هذه التطورات كرّست الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال، معترف بها من أكثر من 160 دولة، وأتاحت إمكانية ملاحقة إسرائيل قانونيا"، وبيّن أن "دولة فلسطين رفعت منذ سنوات ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاستيطان والحروب على قطاع غزة وملف الأسرى، حيث جرى توصيف هذه الجرائم بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".ورغم ذلك، أكد عساف، أن "الاحتلال ما زال قائما"، مشددا على أن "فلسطين لن تيأس وستواصل العمل السياسي والقانوني، في ظل إنجازات دولية متواصلة، تشمل اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين والانضمام إلى منظمات دولية، وصولا إلى محاسبة الاحتلال، وزواله، ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".- هل ترون مجموعة "بريكس" ودول الجنوب العالمي عموماً كتلة صاعدة قادرة على إنفاذ القانون الدولي؟أوضح عساف، أن "السلطات الفلسطينية تحرص على الوجود إلى جانب مختلف الأقطاب الدولية، وتشجع دائما انخراط التجمعات الدولية والمنظمات الجيوسياسية في الملف الفلسطيني".وتابع: "نحن حريصون على هذه التجمعات، وحريصون على تقوية هذه الأطر، لأن تعدد الأقطاب على مستوى العالم يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ويكون بالضرورة ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي".- شهد العالم أجمع الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن مقترح تقدمت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتشكيل محكمة دولية خاصة تعنى بحماية الصحفيين الفلسطينيين وبمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الإعلاميين.. هل من معطيات جديدة حول هذا الموضوع؟أكد الوزير عساف، أن "ما يجري على الأرض لا يقتصر على حرب عسكرية، بل يتوازى معه ما وصفه بـ "معركة الرواية أو معركة السردية"،وقال: "الاحتلال الإسرائيلي سعى، إلى جانب عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى استقطاب الرأي العام الدولي، من خلال الترويج لروايته، والإدعاء بأنه "على حق"، وأن جيشه هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، وأن إسرائيل "الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"، وتساءل: "هل تتفق الديمقراطية مع الاحتلال؟ وأين المساواة إذا كنت تحكم شعباً آخر رغماً عنه؟".وأكد عساف، أن "الاحتلال أولى أهمية كبيرة لمعركة الرواية، وسعى إلى بث روايته إلى العالم، إلا أن الصحفي الفلسطيني تصدى لذلك من خلال نقل صوت وصورة الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي"، وأردف: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الشعب الفلسطيني والإعلام الفلسطيني انتصرا في هذه المعركة"، مشيرا إلى أن "أكثر من 95% من المسيرات التي خرجت في عواصم ومدن العالم كانت مؤيدة للحق الفلسطيني ورافضة لجرائم الاحتلال، الأمر الذي أزعج إسرائيل، ودفعها إلى استهداف مباشر للصحفيين الفلسطينيين".وبيّن أنه منذ "7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، قتلت إسرائيل أكثر من 260 صحفيا، كان آخرهم ثلاثة صحفيين قُتلوا بالأمس، واصفا الرقم بأنه"غير مسبوق في تاريخ الحروب"، مشيرا إلى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال مئة عام، بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم يصل إلى هذا الرقم"، مؤكدا أن "ما ارتكبته إسرائيل خلال عامين فقط يتجاوز كل ما شهدته الحروب خلال قرن كامل، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي قام به الصحفي الفلسطيني، وحجم انزعاج الاحتلال من هذا الدور".وأوضح أن "هناك قضية قائمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالصحفيين"، موضحا أن "استهدافهم لم يبدأ بعد 7 أكتوبر، إذ قتلت إسرائيل منذ عام 1967 وحتى ذلك التاريخ أكثر من 150 صحفيا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 400 صحفي فلسطيني حتى اليوم".وحسب عساف، فإن "الانتهاكات لا تقتصر على القتل، بل تشمل قصف وتدمير مقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وتفجير أبراج البث لإذاعة "صوت فلسطين"، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، إضافة إلى إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في القدس منذ عام 2019، واعتقال الصحفيين، وإصابة المئات منهم بالرصاص الحي، واحتجازهم وإغلاق مؤسساتهم الإعلامية".وأعرب الوزير عساف عن شكره لوكالة "سبوتنيك" على إتاحة الفرصة الإعلامية، مؤكداً أنه "سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الإعلام الرسمي الفلسطيني ووكالة سبوتنيك"، بهدف "تعميقها وتطويرها من خلال تبادل الخبرات والمواد الإخبارية".وشدد على أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى منصات إعلامية دولية فاعلة"، معتبراً "سبوتنيك منصة عالمية مهمة" لنقل الخبر الفلسطيني من مصادره الرسمية، موضحاً أن "الإعلام الرسمي الفلسطيني يبث اليوم بـ10 لغات، ويعمل عبر 50 منصة إعلامية".كما أكد أهمية أن "يصل الخبر الروسي إلى الجمهور الفلسطيني من مصادره الرسمية"، مشيراً إلى أن تبادل المحتوى يضمن اطلاع المواطن الفلسطيني على ما يجري في روسيا "من المصدر الرسمي الروسي".وختم بالتأكيد على "استعداد الإعلام الرسمي الفلسطيني للتعاون الكامل مع سبوتنيك ووسائل الإعلام الروسية"، وعلى "الحرص المتبادل على تمكين المواطن الفلسطيني من متابعة ما يجري في روسيا مباشرة من المصدر الرسمي الروسي".
المشرف على الإعلام الفلسطيني لـ"سبوتنيك": غزة جزء أصيل من فلسطين وحقوق شعبنا ثابتة على أرضه

18:00 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 18:46 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالمشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
حصري
تحدّث المشرف العام على الإعلام الفلسطيني الوزير أحمد عساف، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، عن تفاصيل الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة على الساحة المحلية والدولية، بدءا من إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار، وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولا إلى الدور الدولي في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد عساف، أن "قطاع غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية، وأن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، في ما تواصل السلطة الفلسطينية جهودها لتعزيز الصمود، وتنسيق عمل مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة السكان، بما يشمل إعادة الإعمار وضمان الخدمات الأساسية، في إطار الحفاظ على وحدة الأرض والسيادة الفلسطينية".

وشدد على أن "أي خطوات أو ترتيبات يجب أن تتوافق مع رؤية الدولة الفلسطينية الموحدة، مع التأكيد على أن الحقوق الفلسطينية ثابتة وأن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، بينما تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان دعم دولي فعال، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وخلال اللقاء، طرحت "سبوتنيك" عددا من الأسئلة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

إلى نص الحوار

يجري حاليًا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تُناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟

الوزير عساف: أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين. غزة كما تعلمون هي جزء أصيل من أراضي الدولة الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وهي تشكل مع الضفة الغربية والقدس، وحدة سياسية وجغرافية واحدة.
بالتالي الولاية القانونية والولاية السياسية هي لدولة فلسطين. وبالتالي أي شيء لا يعني يتفق مع هذه الرؤية بالتأكيد سنكون ضده، وأي شيء يتوافق مع هذه الرؤية سنكون معه، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة ورحبنا في تشكيل هذه اللجنة على أن لا تتعارض مع وحدة النظام السياسي، وأن نضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وبالتالي إذا فصل قطاع غزة لن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
© Sputnik . Vitaliy Belousovالمشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وتابع: "أما في ما يتعلق في العلاقة، بالتأكيد ستكون هناك علاقة مباشرة ما بين هذه اللجنة والحكومة الفلسطينية، ويوجد لدينا موقف أنه يجب أن يترأس هذه اللجنة إما جزء من الحكومة أو بتربط علاقة مباشرة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتأكيد الحكومة لها قطاعها التنفيذي في قطاع غزة، ويوجد لدينا ألاف الموظفين اللي ما زالوا بتقاضوا رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتالي سيكونون جاهزين للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وإغافة الأهل في قطاع غزة، وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من غزة".
- ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟
للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضح في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة.
© Sputnik . Vitaliy Belousovالمشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وأضاف: "للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل لأكثر من 60% من القطاع، وبالتالي على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكان جزء منه أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلق، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزء من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".
- حول مصير "الرباعية الدولية" ودورها، شكلت "الرباعية" (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا) لسنوات إطارا مركزيا للجهود الدبلوماسية في عملية السلام، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ عن الأضواء الإعلامية والمبادرات العملية في الآونة الأخيرة. برأيكم، ما هو مصير هذه الصيغة التفاوضية؟ وهل ما يزال بإمكان "الرباعية" استعادة دورها كفاعل رئيسي في معالجة القضية الفلسطينية في الظروف الحالية؟
الرباعية الدولية لعبت دورا مهما في فترة مهمة، ونحن كنا مرتاحين لوجود هذه اللجنة، وكنا نشجع عملها، وكنا حريصين على وجودها، ولكن للأسف تراجع هذا الدور لسببين رئيسيين، السبب الأول هو رفض إسرائيل لكل المبادرات الدولية، ورفض إسرائيل لكل القوانين الدولية، ورفض إسرائيل لكل الشرعيات الدولية وكل الاتفاقيات الموقعة حتى، وبالتالي كانت إسرائيل غير معنية بوجود إطار دولي ليراقب ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني ويوصلنا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة.
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية
16:30 GMT
وتابع: "السبب الثاني هو التفرد الأمريكي في هذه اللجنة، أي أن الولايات المتحدة استحوذت على هذا الملف، وبشكل أو بآخر أقصت بقية الأطراف، وتحديداً عندما نتكلم عن الرباعية، فكان فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم والاتحاد الأوروبي، ولم يعد تأثير لأي من هؤلاء الأطراف الثلاثة بسبب انحياز أو بسبب استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الملف وبالتالي أقصت بقية الأطراف هذين السببين وهما عدم رغبة إسرائيل في وجود هذا الإطار وعدم رغبتها بالوصول إلى سلام، والموقف الأمريكي، أدى إلى تراجع هذا الإطار المهم.
وأضاف: "نحن بالنسبة إلنا حريصين دائما على وجود أكثر من طرف، والرئيس أبو مازن قال بأنه أنا حريص دائما على وجود الجميع، لأن هذا من مصلحتنا نحن أصحاب حق، وقانون الدولة معنا، والشرعية الدولية معنا، ونحن من يعتدى عليه، ونحن من يرتكب جرائم بحقه، وبالتالي وجود أي إطار دولي هو لصالح الشعب الفلسطيني، حقيقة خلال الفترة الأخيرة الماضية جرى إيجاد منظومات دولية أخرى لها علاقة بالموضوع، مثل اللجنة الدولية لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع، التي قامت فيه مشكورة المملكة العربية السعودية وفرنسا خلال مؤتمر دولي جرى في نيويورك العام الماضي وانضم له أكثر من مئة دولة، ونحن جاهزون للتعاون مع كل الأطر اللي من شأنها أن تلجم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه بحق شعبنا وإنهاء احتلاله وإقامة دولتنا المستقلة".
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
15:40 GMT

- يُعاني قطاع غزة من أزمة في البنية التحتية والإسكان. هل تُخطط السلطة الفلسطينية للمشاركة في إعادة إعمار غزة؟ هل لديكم أي معلومات أو بيانات عن دول يُمكنها دعم عملية إعادة الإعمار في القطاع؟ برأيكم.. كيف يمكن لروسيا أن تساعد في هذا المجال نظرًا لخبرتها الواسعة في قطاع البناء؟

"السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الحكومية ومؤسسات الدولة منخرطة فيما يجري في قطاع غزة، هؤلاء هم أهلنا وقطاع غزة شعبنا وجزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، وبالتالي نحن موجودون في قطاع غزة، ولم نغادر يوما واحدا من خلال شعبنا من خلال المؤسسات التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية اليوم، ومن خلال قطاع الصحة الذي كانت تديره الحكومة الفلسطينية الشرعية، وقطاع التعليم، وكل القطاعات المختلفة في قطاع غزة، وبالتالي نحن جزء أصيل مما يجري في قطاع غزة"، أجاب عساف.
سبوتنيك توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
14:02 GMT
وتابع: "حجم الكارثة كبير لأن إسرائيل ارتكبت جريمة غير مسبوقة في أكثر من 300 ألف مواطن ما بين شهيد ومفقود وجريح، واعتقلت عشرات الآلاف، ودمرت أكثر من 80% من قطاع غزة، المساكن المستشفيات والمدارس حتى المساجد والكنائس، ودمرت البنية التحتية للشوارع والطرقات والمواصلات وقطاعات الماء والكهرباء، وبالتالي اليوم أهلنا في قطاع غزة يعيشوا في العراء، ولا يوجد لديهم مساكن، ولا يوجد مساعدات، وهذا تجلى خلال المنخفضات الجوية الأخيرة".
وأضاف: "كنا نشاهد كيف أن أهلنا في قطاع غزة يعانون من الخيم التي لا تستطيع أن تصمد لساعة واحدة أمام هذه المنخفضات الجوية، وجريمة بشعة تضاف لكل جرائم إسرائيل أن عشرات من الأطفال توفوا واستشهدوا نتيجة للبرد، وهذا لا يجري إلى في قطاع غزة، ونتيجة لهذا الاحتلال الإسرائيلي ولما أوصلتنا إليه إسرائيل من واقع مرير في قطاع غزة، وبالتالي نحن جزء أصيل، وجزء من تجاوبنا ومواقفنا الإيجابية تجاه اللجنة وتجاه مجلس السلام وتجاه كل هذه الأطر، أنه نخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة".
وأردف عساف: "الحكومة الفلسطينية حقيقة أعدت خطة شاملة أسمتها "خطة التعافي المبكر" وصولا إلى إعادة الإعمار، وهذا الموضوع تم بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتم اعتماد هذه الخطة على مستوى جامعة الدول العربية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي أصبح لدينا اليوم خطة واضحة للوصول إلى إعادة الإعمار، ولكن هذا يتطلب أولا أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة في قطاع غزة، وأن تفتح المعابر وأن يسمح لنا بالعمل بحرية في قطاع غزة وصولا إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين اللي دعت له مصر عدة مرات من أجل التبرع لإعادة الإعمار في قطاع غزة، ونحن مصرون على الوصول إلى هذه المرحلة لنعيد غزة إلى أهلها نعيد غزة أفضل مما كانت إن شاء الله، وينجلي هذا الاحتلال عن كل أراضينا سواء في غزة أو في الضفة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
14:26 GMT

- نشهد تحولاً عالمياً نحو التعددية القطبية. فهل يمنح هذا التحول فلسطين فرصةً للحصول على دعم دولي أكثر إنصافاً؟ هل هناك آفاق واقعية لحل الدولتين بعد اعتراف دول عدة بدولة فلسطين؟

قال الوزير عساف: "نأمل أن يحدث ذلك لأنه نحن جربنا الأحادية القطبية حقيقة ولم تحقق لنا شيئا على العكس تماما الاحتلال تعمق جرائم إسرائيل زادت ولم يتم محاسبتها وهذا شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، القضية الفلسطينية ما زالت عالقة والمشاكل المتفجرة في العالم أكبر دليل على ذلك، ليس فقط في منطقتنا ولكن على مستوى العالم، وبالتالي دائما نحن نشجع على تعدد الأقطاب وتعدد المساهمات الدولية"
وتابع: "كما ذكرت هذا مطلب دائم للرئيس محمود عباس، بأن يكون أكثر من طرف مشارك في أي لجنة أو صيغة من أجل حل القضية الفلسطينية، لأنه هذا التعدد وهذه التوازنات على المستوى الدولي عندما تتحقق بالتأكيد ستكون لصالح الحق لصالح القانون الدولي، ولصالح الشرعية الدولية والتي عنوانها القضية الفلسطينية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" بحضور ترامب وقادة وممثلي الدول المنضمة
10:44 GMT

- هل هناك آفاق واقعية لحل الدولتين بعد اعتراف دول عدة بدولة فلسطين؟

بالتأكيد أولا، اليوم يوجد 6 مليون فلسطيني مقيم على أرض فلسطين، هذه أكبر حقيقة لا يمكن لأحد تجاوزها، الشعب الفلسطيني أخذ قرارا بأن لن يكرر أخطاء العام 48 ولا العام 67، الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه فلسطين أرض الآباء والأجداد وستبقى أرضا للأبناء والأحفاد، وبالتالي الشعب الفلسطيني صامد على أرضه بمارس نضاله وكفاحه من أجل دحر هذا الاحتلال، وأكبر دليل على ذلك أنه رغم كل الجرائم البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والتي قد لا تكون غير مسبوقة، يعني منذ مئات الأعوام بالرغم من كل ذلك الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا في قطاع غزة وكذلك الحال في الضفة الفلسطينية.

ثانيا، نحن اليوم دولة مراقبة في الأمم المتحدة تعترف فينا 160 دولة على مستوى العالم، ونحن أعضاء في كل المنظمات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وبالتالي نحن اليوم معترف فينا على مستوى العالم وقد تكون عدد الدول المعترفة بنا إذا لم أكثر من الدول المعترفة بدولة إسرائيل فهي لا تقل عن ذلك، وكل هذه نقاط قوة للشعب الفلسطيني ونحن أصحاب حق، واثقون بأن هذا الحق سيتحقق ولو طال الزمن.

وأردف: "إنها ليست بالمعركة السهلة للأسف بسبب هذا الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل ورغم ذلك نحن بصمودنا وبثباتنا وبموقفنا بعدم التنازل وبدعم الأشقاء والإصدقاء على مستوى العالم، حل الدولتين سوف يتحقق وستقام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية مهما حاولت إسرائيل من تدمير هذا الحل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
بوتين: روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
أمس, 19:38 GMT
وبين عساف: "كل يوم إسرائيل تسعى على تدمير هذا الحل عن طريق ما تقوم به في غزة، والذي تقوم به في القدس، ولا سيما محاولة "الأسرلة" والتهويد والقضاء على الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي في هذه المدينة المقدسة وبالرغم من ذلك القدس ما زالت بهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية وبالتالي واثقون تماما من دحر هذا الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة مهما كان الثمن".

- كيف تقيّمون الوضع الإنساني في قطاع غزة الآن، بعد مرور عدة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مرحلته الثانية؟ هل تعتقدون أن المساعدات الإنسانية والدعم الدولي يصلان إلى المحتاجين بالقدر المطلوب في القطاع أم ما تزال هناك عقبات؟ كيف تقيّمون مدى التزام إسرائيل بشروط الانسحاب التدريجي لقواتها من مناطق محددة في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق المبرم؟

للأسف يعني انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضح في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال جرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل اليوم من خلاله تسيطر على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى خطة الرئيس ترامب تحدثت عن المرحلة الثانية، وكانت تقضي أن المرحلة الأولى تقتضي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع، وبالتالي على الدول الضامنة لهذا الاتفاق وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه وكانت جزء منه، وأن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة أن تفتح معبر رفح، حيث أنه إلى الآن ما زال مغلق، ويجب أن يتم إدخال المساعدات بالطريقة الكافية وبالتالي كل هذا كان جزء من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيه.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
أمس, 19:17 GMT

- كيف تقيّمون موقف روسيا من القضية الفلسطينية مقارنةً بمواقف الدول الغربية؟ وكيف يختلف النهج الروسي لحل القضية الفلسطينية عن النهج الأمريكي؟

أكد عساف، أن "روسيا تلعب دورا مهما في دعم الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتخصيص مليار دولار لإعادة الإعمار"، وقال: "روسيا منخرطة في جهود السلام منذ اللحظة الأولى، وترتبط مع فلسطين بعلاقات تاريخية ومتينة، إلى جانب تنسيق دائم ومستمر".
وأوضح أن "زيارة وفد الرئيس محمود عباس إلى موسكو ولقاءه مع الرئيس الروسي تعكس عمق هذا التنسيق، الذي يتركز على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
08:54 GMT
وأشار إلى أن "روسيا كانت دائماً صاحبة مواقف إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقفت إلى جانبه في مختلف المحافل الدولية"، مؤكداً أنها "صوتت دائماً لصالح فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها، وقدمت دعما سياسيا وصفه بأنه "مهم جدا نظرا لمكانة روسيا ونفوذها الدولي".
وأضاف: "الدور الروسي شمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية، من بينها شحنات القمح والمساعدات الإنسانية"، مشددا على "الحرص الفلسطيني على استمرار هذا التنسيق والتعاون"، قائلا: "نحن نثق بالدور الروسي وبمواقف الرئيس بوتين، ونحرص على أن يكون لروسيا موقع مهم في أي منظومة دولية داعمة للقضية الفلسطينية".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق
2 أكتوبر 2025, 16:03 GMT

- رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في ديسمبر 2023، وما تزال تدعم فلسطين. ما مدى أهمية موقف جنوب أفريقيا من فلسطين؟

أكد الوزير الفلسطيني، أن "بلاده تربطها علاقات خاصة مع عدد من دول العالم، من بينها جنوب أفريقيا"، موضحا أن "هذا المسار تعزز منذ حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012، بعد تعثر محاولتها لنيل العضوية الكاملة بسبب "فيتو".
وأشار إلى أن "فلسطين أصبحت بعد ذلك عضوا في العديد من المنظمات الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن "صدور قرار عن مجلس الأمن عام 2015 أكد أن الاستيطان غير شرعي، وأن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تحاسب على جرائمها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجريان محادثات في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
بوتين: دعم فلسطين أساس مبدئي والعلاقات معها راسخة وذات طابع خاص
10:31 GMT
كما أوضح عساف، أن "هذه التطورات كرّست الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال، معترف بها من أكثر من 160 دولة، وأتاحت إمكانية ملاحقة إسرائيل قانونيا"، وبيّن أن "دولة فلسطين رفعت منذ سنوات ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاستيطان والحروب على قطاع غزة وملف الأسرى، حيث جرى توصيف هذه الجرائم بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
ورغم ذلك، أكد عساف، أن "الاحتلال ما زال قائما"، مشددا على أن "فلسطين لن تيأس وستواصل العمل السياسي والقانوني، في ظل إنجازات دولية متواصلة، تشمل اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين والانضمام إلى منظمات دولية، وصولا إلى محاسبة الاحتلال، وزواله، ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".
الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
وزيرة خارجية فلسطين: نثمن الدعم الروسي ونؤكد على أهمية "سبوتنيك" في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم
29 ديسمبر 2025, 16:30 GMT

- هل ترون مجموعة "بريكس" ودول الجنوب العالمي عموماً كتلة صاعدة قادرة على إنفاذ القانون الدولي؟

أوضح عساف، أن "السلطات الفلسطينية تحرص على الوجود إلى جانب مختلف الأقطاب الدولية، وتشجع دائما انخراط التجمعات الدولية والمنظمات الجيوسياسية في الملف الفلسطيني".
وأضاف: "نحن حقيقة حضرنا اجتماعات "بريكس"، وشاركت دولة فلسطين كضيف أو كدولة مراقبة، وطالبنا بأن نكون أعضاء دائمين في هذه المؤسسة، وما زلنا في انتظار الرد"، مؤكدا أن "جميع المواقف التي صدرت عن "بريكس"، سواء من خلال بيانات اجتماعاتها أو مواقف دولها الأعضاء بشكل منفرد، كانت مؤيدة للشعب الفلسطيني، ومؤيدة للحق الفلسطيني، وترفض الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن "الجانب الفلسطيني يولي أهمية كبيرة لهذه المواقف".
وتابع: "نحن حريصون على هذه التجمعات، وحريصون على تقوية هذه الأطر، لأن تعدد الأقطاب على مستوى العالم يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ويكون بالضرورة ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي".
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية
16:30 GMT

- شهد العالم أجمع الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن مقترح تقدمت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتشكيل محكمة دولية خاصة تعنى بحماية الصحفيين الفلسطينيين وبمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الإعلاميين.. هل من معطيات جديدة حول هذا الموضوع؟

أكد الوزير عساف، أن "ما يجري على الأرض لا يقتصر على حرب عسكرية، بل يتوازى معه ما وصفه بـ "معركة الرواية أو معركة السردية"،وقال: "الاحتلال الإسرائيلي سعى، إلى جانب عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى استقطاب الرأي العام الدولي، من خلال الترويج لروايته، والإدعاء بأنه "على حق"، وأن جيشه هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، وأن إسرائيل "الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"، وتساءل: "هل تتفق الديمقراطية مع الاحتلال؟ وأين المساواة إذا كنت تحكم شعباً آخر رغماً عنه؟".
وأشار إلى أن "توصيف الجرائم الإسرائيلية على أنها"جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقيا ليس موقفا فلسطينيا، بل ورد في قرارات دولية وتقارير صادرة عن محاكم دولية، من بينها محكمة العدل الدولية"، مضيفا: "إذا كان هذا توصيف الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، فكيف يكون الجيش غير الأخلاقي؟".
وأكد عساف، أن "الاحتلال أولى أهمية كبيرة لمعركة الرواية، وسعى إلى بث روايته إلى العالم، إلا أن الصحفي الفلسطيني تصدى لذلك من خلال نقل صوت وصورة الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي"، وأردف: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الشعب الفلسطيني والإعلام الفلسطيني انتصرا في هذه المعركة"، مشيرا إلى أن "أكثر من 95% من المسيرات التي خرجت في عواصم ومدن العالم كانت مؤيدة للحق الفلسطيني ورافضة لجرائم الاحتلال، الأمر الذي أزعج إسرائيل، ودفعها إلى استهداف مباشر للصحفيين الفلسطينيين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الخارجية الفرنسية: لن ننضم إلى "مجلس السلام" حول غزة في الوقت الحالي
15:48 GMT
وبيّن أنه منذ "7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، قتلت إسرائيل أكثر من 260 صحفيا، كان آخرهم ثلاثة صحفيين قُتلوا بالأمس، واصفا الرقم بأنه"غير مسبوق في تاريخ الحروب"، مشيرا إلى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال مئة عام، بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم يصل إلى هذا الرقم"، مؤكدا أن "ما ارتكبته إسرائيل خلال عامين فقط يتجاوز كل ما شهدته الحروب خلال قرن كامل، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي قام به الصحفي الفلسطيني، وحجم انزعاج الاحتلال من هذا الدور".
وأضاف: " إسرائيل لم تتوقف عن استهداف الصحفيين، وفي المقابل بيانات الإدانة والاستنكار الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لا تكفي"، مشدداً على أن "الحل الوحيد هو محاكمة قتلة الصحفيين، ولذلك اقترح إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية".
وأوضح أن "هناك قضية قائمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالصحفيين"، موضحا أن "استهدافهم لم يبدأ بعد 7 أكتوبر، إذ قتلت إسرائيل منذ عام 1967 وحتى ذلك التاريخ أكثر من 150 صحفيا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 400 صحفي فلسطيني حتى اليوم".
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
11:20 GMT
وحسب عساف، فإن "الانتهاكات لا تقتصر على القتل، بل تشمل قصف وتدمير مقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وتفجير أبراج البث لإذاعة "صوت فلسطين"، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، إضافة إلى إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في القدس منذ عام 2019، واعتقال الصحفيين، وإصابة المئات منهم بالرصاص الحي، واحتجازهم وإغلاق مؤسساتهم الإعلامية".
وتابع عساف: "منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، قدم الإعلام الرسمي الفلسطيني وحده 25 شهيدا من كوادره"، مؤكدا أن "هذا الاستهداف لن يتوقف إلا بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأن محاسبة الاحتلال هي الضمانة الوحيدة لتمكين الصحفي الفلسطيني من العمل بحرية وأمان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأعرب الوزير عساف عن شكره لوكالة "سبوتنيك" على إتاحة الفرصة الإعلامية، مؤكداً أنه "سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الإعلام الرسمي الفلسطيني ووكالة سبوتنيك"، بهدف "تعميقها وتطويرها من خلال تبادل الخبرات والمواد الإخبارية".
الرئيس الجزائري في خطاب للأمة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الرئيس الجزائري في خطاب للأمة: موقفنا من فلسطين ثابت وهناك محاولات لزرع الفتنة مع تونس
30 ديسمبر 2025, 19:24 GMT
وشدد على أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى منصات إعلامية دولية فاعلة"، معتبراً "سبوتنيك منصة عالمية مهمة" لنقل الخبر الفلسطيني من مصادره الرسمية، موضحاً أن "الإعلام الرسمي الفلسطيني يبث اليوم بـ10 لغات، ويعمل عبر 50 منصة إعلامية".
كما أكد أهمية أن "يصل الخبر الروسي إلى الجمهور الفلسطيني من مصادره الرسمية"، مشيراً إلى أن تبادل المحتوى يضمن اطلاع المواطن الفلسطيني على ما يجري في روسيا "من المصدر الرسمي الروسي".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين
4 أكتوبر 2025, 09:01 GMT
ودعا عساف "سبوتنيك ووسائل الإعلام العالمية إلى إيلاء اهتمام دائم بالخبر الفلسطيني"، مؤكداً أن "الحرب على الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ 12 أكتوبر وحتى اليوم"، وأسفرت عن "أكثر من 500 شهيد ونحو 2000 جريح، إضافة إلى استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية والقدس".
وختم بالتأكيد على "استعداد الإعلام الرسمي الفلسطيني للتعاون الكامل مع سبوتنيك ووسائل الإعلام الروسية"، وعلى "الحرص المتبادل على تمكين المواطن الفلسطيني من متابعة ما يجري في روسيا مباشرة من المصدر الرسمي الروسي".
