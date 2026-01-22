https://sarabic.ae/20260122/الوزير-أحمد-عساف-لـسبوتنيك-نشجع-تعدد-الأقطاب-لأنه-لصالح-الحق-والقضية-الفلسطينية-1109524106.html

الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية

قال المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الخميس، إن "التحول العالمي نحو التعددية القطبية قد يفتح آفاقا... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وتابع مشيرا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن "تجربة الأحادية القطبية لم تحقق أي إنجاز للفلسطينيين، بل أسهمت في تعميق الاحتلال وتشجيع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم دون محاسبة".وفيما يتعلق بآفاق حل الدولتين، شدد عساف على أن "وجود نحو 6 ملايين فلسطيني على أرض فلسطين يمثل حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها"، مؤكدا لـ"سبوتنيك" أن "الشعب الفلسطيني حسم قراره بعدم تكرار أخطاء عامي 1948 و1967، والتمسك بأرضه رغم ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية".وأشار إلى أن "فلسطين تحظى اليوم باعتراف دولي واسع، إذ تعترف بها نحو 160 دولة، وتتمتع بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إلى جانب عضويتها في مختلف المنظمات الدولية"، معتبرا أن "هذه المعطيات تشكل عناصر قوة تعزز فرص تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رغم الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل ومحاولاتها المستمرة لإفشال حل الدولتين عبر ممارساتها في غزة والقدس وسياسات التهويد والأسرلة"، وفق قوله.وعلى الصعيد الإنساني، وصف الوزير الدكتور أحمد عساف الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، موضحا أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تم دون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي، التي أعادت احتلالها بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تسيطر حاليا على أكثر من 60% من القطاع بشكل غير قانوني".وطالب عساف الدول الضامنة والوسطاء بـ"إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، بما يشمل الانسحاب من قطاع غزة، وفتح معبر رفح، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، مشددا على أن عدم التزام الاحتلال بهذه البنود فاقم معاناة السكان المدنيين في القطاع".

