الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية
الوزير أحمد عساف لـ"سبوتنيك": نشجع تعدد الأقطاب لأنه لصالح الحق والقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قال المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الخميس، إن "التحول العالمي نحو التعددية القطبية قد يفتح آفاقا... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T16:30+0000
2026-01-22T16:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
حصري
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523880_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d13969a9b00ab38ee133fc81200fbdc7.jpg
وتابع مشيرا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن "تجربة الأحادية القطبية لم تحقق أي إنجاز للفلسطينيين، بل أسهمت في تعميق الاحتلال وتشجيع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم دون محاسبة".وفيما يتعلق بآفاق حل الدولتين، شدد عساف على أن "وجود نحو 6 ملايين فلسطيني على أرض فلسطين يمثل حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها"، مؤكدا لـ"سبوتنيك" أن "الشعب الفلسطيني حسم قراره بعدم تكرار أخطاء عامي 1948 و1967، والتمسك بأرضه رغم ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية".وأشار إلى أن "فلسطين تحظى اليوم باعتراف دولي واسع، إذ تعترف بها نحو 160 دولة، وتتمتع بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إلى جانب عضويتها في مختلف المنظمات الدولية"، معتبرا أن "هذه المعطيات تشكل عناصر قوة تعزز فرص تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رغم الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل ومحاولاتها المستمرة لإفشال حل الدولتين عبر ممارساتها في غزة والقدس وسياسات التهويد والأسرلة"، وفق قوله.وعلى الصعيد الإنساني، وصف الوزير الدكتور أحمد عساف الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، موضحا أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تم دون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي، التي أعادت احتلالها بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تسيطر حاليا على أكثر من 60% من القطاع بشكل غير قانوني".وطالب عساف الدول الضامنة والوسطاء بـ"إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، بما يشمل الانسحاب من قطاع غزة، وفتح معبر رفح، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، مشددا على أن عدم التزام الاحتلال بهذه البنود فاقم معاناة السكان المدنيين في القطاع".
تابعنا عبر
حصري
قال المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، اليوم الخميس، إن "التحول العالمي نحو التعددية القطبية قد يفتح آفاقا أوسع أمام القضية الفلسطينية للحصول على دعم دولي أكثر عدالة وإنصافا".
وتابع مشيرا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن "تجربة الأحادية القطبية لم تحقق أي إنجاز للفلسطينيين، بل أسهمت في تعميق الاحتلال وتشجيع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم دون محاسبة".

وأوضح عساف أن "القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، محمود عباس، تؤكد باستمرار ضرورة إشراك أكثر من طرف دولي في أي مسار أو صيغة لحل القضية الفلسطينية"، معتبرا أن "التوازنات الدولية وتعدد المساهمات من شأنها دعم القانون الدولي والشرعية الدولية، التي تمثل القضية الفلسطينية عنوانا رئيسيا لها".

وفيما يتعلق بآفاق حل الدولتين، شدد عساف على أن "وجود نحو 6 ملايين فلسطيني على أرض فلسطين يمثل حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها"، مؤكدا لـ"سبوتنيك" أن "الشعب الفلسطيني حسم قراره بعدم تكرار أخطاء عامي 1948 و1967، والتمسك بأرضه رغم ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية".
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
15:40 GMT
وأشار إلى أن "فلسطين تحظى اليوم باعتراف دولي واسع، إذ تعترف بها نحو 160 دولة، وتتمتع بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إلى جانب عضويتها في مختلف المنظمات الدولية"، معتبرا أن "هذه المعطيات تشكل عناصر قوة تعزز فرص تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رغم الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل ومحاولاتها المستمرة لإفشال حل الدولتين عبر ممارساتها في غزة والقدس وسياسات التهويد والأسرلة"، وفق قوله.

وأكد عساف أن "القدس ستبقى بهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، وأن الشعب الفلسطيني ماض في نضاله حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة مهما طال الزمن".

عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
مقتل 3 صحفيين إثر استهداف إسرائيلي لسيارة تابعة للجنة المصرية في غزة
أمس, 15:00 GMT
وعلى الصعيد الإنساني، وصف الوزير الدكتور أحمد عساف الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، موضحا أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تم دون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي، التي أعادت احتلالها بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تسيطر حاليا على أكثر من 60% من القطاع بشكل غير قانوني".
وطالب عساف الدول الضامنة والوسطاء بـ"إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، بما يشمل الانسحاب من قطاع غزة، وفتح معبر رفح، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، مشددا على أن عدم التزام الاحتلال بهذه البنود فاقم معاناة السكان المدنيين في القطاع".
