https://sarabic.ae/20260121/السيسي-من-المهم-جدا-التحرك-بإيجابية-في-المرحلة-الثانية-من-خطة-غزة-1109486592.html

السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة

السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ستقوم... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T17:48+0000

2026-01-21T17:48+0000

2026-01-21T17:48+0000

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104035/44/1040354422_0:0:5255:2956_1920x0_80_0_0_bce3ca1f5fe633a8d356bbdc5d7e6d19.jpg

وقال السيسي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة".وقال: "هناك الكثير من الدول التي تحتاج فقط إلى الموافقة من البرلمان، لكن هناك الكثير من الدول التي ترغب في أن تنضم إلى مجلس السلام".وفيما يخص قضية سد النهضة، أعرب السيسي عن شكره لترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه.وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس ترامب، عن ثقته في حل قضية سد النهضة، واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وأنه غير سعيد ببناء هذا السد الذي يحجب المياه عن دولة تعتمد عليها منذ مئات السنين.وقال: "سوف نتمكن من حل قضية سد النهضة. في نهاية المطاف إنه (السيسي) قائد عظيم ورجل عظيم ونحن نعرف بعضنا بعضا".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، مستمرة منذ سنوات طويلة.8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزةإعلام: وزير الخارجية التركي سيمثل أردوغان في "مجلس السلام" الخاص بغزة

https://sarabic.ae/20260121/8-دول-عربية-وإسلامية-ترحب-بدعوة-ترامب-للانضمام-لـمجلس-السلام-الخاص-بغزة-1109485432.html

https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يلقي-كلمة-في-منتدى-دافوس-الاقتصادي-العالمي-1109476455.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي