السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ستقوم
وقال السيسي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة".وقال: "هناك الكثير من الدول التي تحتاج فقط إلى الموافقة من البرلمان، لكن هناك الكثير من الدول التي ترغب في أن تنضم إلى مجلس السلام".وفيما يخص قضية سد النهضة، أعرب السيسي عن شكره لترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه.وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس ترامب، عن ثقته في حل قضية سد النهضة، واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وأنه غير سعيد ببناء هذا السد الذي يحجب المياه عن دولة تعتمد عليها منذ مئات السنين.وقال: "سوف نتمكن من حل قضية سد النهضة. في نهاية المطاف إنه (السيسي) قائد عظيم ورجل عظيم ونحن نعرف بعضنا بعضا".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، مستمرة منذ سنوات طويلة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ستقوم بكل ما في وسعها لإنجاحها.
وقال السيسي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة".
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هناك الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة.
وقال: "هناك الكثير من الدول التي تحتاج فقط إلى الموافقة من البرلمان، لكن هناك الكثير من الدول التي ترغب في أن تنضم إلى مجلس السلام".
وفيما يخص قضية سد النهضة، أعرب السيسي عن شكره لترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه.
وأشار إلى أن ترامب اهتم بهذا الملف منذ ولايته الأولى وحرص على أن يقدم الجهد اللازم للوصول إلى اتفاق فيما يخص هذا السد، معربا عن خالص التقدير والاحترام له.
وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس ترامب، عن ثقته في حل قضية سد النهضة، واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وأنه غير سعيد ببناء هذا السد الذي يحجب المياه عن دولة تعتمد عليها منذ مئات السنين.
وقال: "سوف نتمكن من حل قضية سد النهضة. في نهاية المطاف إنه (السيسي) قائد عظيم ورجل عظيم ونحن نعرف بعضنا بعضا".
وأضاف أن سد النهضة "أمر خطير فدولة ما لا تحصل على المياه التي كانت تحصل عليها على مدار مئات السنوات"، مؤكدا أنه "لم يكن سعيدا ببناء هذا السد الذي يحجب المياه".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، مستمرة منذ سنوات طويلة.