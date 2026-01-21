السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة
السيسي: من المهم جدا التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من خطة غزة
وقال السيسي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة".وقال: "هناك الكثير من الدول التي تحتاج فقط إلى الموافقة من البرلمان، لكن هناك الكثير من الدول التي ترغب في أن تنضم إلى مجلس السلام".وفيما يخص قضية سد النهضة، أعرب السيسي عن شكره لترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه.وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس ترامب، عن ثقته في حل قضية سد النهضة، واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وأنه غير سعيد ببناء هذا السد الذي يحجب المياه عن دولة تعتمد عليها منذ مئات السنين.وقال: "سوف نتمكن من حل قضية سد النهضة. في نهاية المطاف إنه (السيسي) قائد عظيم ورجل عظيم ونحن نعرف بعضنا بعضا".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، مستمرة منذ سنوات طويلة.8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزةإعلام: وزير الخارجية التركي سيمثل أردوغان في "مجلس السلام" الخاص بغزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ستقوم بكل ما في وسعها لإنجاحها.
وقال السيسي خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة".

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هناك الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة.

وقال: "هناك الكثير من الدول التي تحتاج فقط إلى الموافقة من البرلمان، لكن هناك الكثير من الدول التي ترغب في أن تنضم إلى مجلس السلام".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة
17:24 GMT
وفيما يخص قضية سد النهضة، أعرب السيسي عن شكره لترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه.

وأشار إلى أن ترامب اهتم بهذا الملف منذ ولايته الأولى وحرص على أن يقدم الجهد اللازم للوصول إلى اتفاق فيما يخص هذا السد، معربا عن خالص التقدير والاحترام له.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس ترامب، عن ثقته في حل قضية سد النهضة، واصفا إياه بـ"الأمر الخطير"، وأنه غير سعيد ببناء هذا السد الذي يحجب المياه عن دولة تعتمد عليها منذ مئات السنين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
13:43 GMT
وقال: "سوف نتمكن من حل قضية سد النهضة. في نهاية المطاف إنه (السيسي) قائد عظيم ورجل عظيم ونحن نعرف بعضنا بعضا".

وأضاف أن سد النهضة "أمر خطير فدولة ما لا تحصل على المياه التي كانت تحصل عليها على مدار مئات السنوات"، مؤكدا أنه "لم يكن سعيدا ببناء هذا السد الذي يحجب المياه".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، مستمرة منذ سنوات طويلة.
8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة
إعلام: وزير الخارجية التركي سيمثل أردوغان في "مجلس السلام" الخاص بغزة
