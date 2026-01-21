عربي
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يلقي-كلمة-في-منتدى-دافوس-الاقتصادي-العالمي-1109476455.html
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
وقال ترامب خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "بعد 12 شهرا على عودتي إلى البيت الأبيض نشهد نهضة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن".وأضاف: "الصادرات الأمريكية ارتفعت بأكثر من 150 مليار دولار، وإنتاج الصلب المحلي ارتفع إلى 300 ألف طن شهريا، ونسبة بناء المصانع ارتفعت 41 %وهذا سيشهد ارتفاعا كبيرا أيضا في الفترة المقبلة".وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض".وأكمل: "تمكنا عبر الرسوم الجمركية من تخفيض العجز التجاري القياسي الذي كنا نعاني منه، وأوقفت سياسات الطاقة التي دمرت مصانع الولايات المتحدة".وأضاف: "حصلنا الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها، ونقدر كل التعاون الذي حظينا به من الإدارة الجديدة في فنزويلا وهم سيجنون أموالا كثيرة قريبا".وأضاف: "اعتماد أوروبا على طاقة الرياح سبب لها مشكلات كبيرة وارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء. الصين تصنع مستلزمات توليد طاقة الرياح لكنها لا تستخدمها لأن الأغبياء فقط هم من يشترونها. نريد من أوروبا أن تكون حليفا قويا".وتابع: "لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل دولة في الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".وأكمل: "كم كنا أغبياء عندما أعدنا غرينلاند إلى الدنمارك سابقا ونستغرب هذا القدر من الجحود الذي يواجهوننا به"، مضيفا: "لا نحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة ونحتاج إلى الجزيرة لأنها مهمة لمصالحنا الأمنية".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها القادرة على حماية غرينلاند، مشيرا إلى أنه يريد مفاوضات فورية لشرائها.وقال: "نحن قوة عظمى، أكثر بكثير مما يدركه الكثيرون. الولايات المتحدة وحدها قادرة على حماية هذه المنطقة الشاسعة (غرينلاند)، هذه القطعة الجليدية العملاقة، وتطويرها، وتحسينها بطريقة مفيدة وآمنة لأوروبا، ومفيدة لنا أيضا".وتابع: "بايدن قدم 350 مليار دولار للناتو وهذا أمر صادم، وأموالنا تذهب لدول وجهات لا تقدر ما نفعله، قمنا بتمويل الناتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء".
ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح

13:43 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 21.01.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض.
وقال ترامب خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "بعد 12 شهرا على عودتي إلى البيت الأبيض نشهد نهضة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن".
© Ruptly
وأضاف: "الصادرات الأمريكية ارتفعت بأكثر من 150 مليار دولار، وإنتاج الصلب المحلي ارتفع إلى 300 ألف طن شهريا، ونسبة بناء المصانع ارتفعت 41 %وهذا سيشهد ارتفاعا كبيرا أيضا في الفترة المقبلة".
وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض".

وأضاف: "أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، التركيز على الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية أضرا بأوروبا".

وأكمل: "تمكنا عبر الرسوم الجمركية من تخفيض العجز التجاري القياسي الذي كنا نعاني منه، وأوقفت سياسات الطاقة التي دمرت مصانع الولايات المتحدة".
وأضاف: "حصلنا الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها، ونقدر كل التعاون الذي حظينا به من الإدارة الجديدة في فنزويلا وهم سيجنون أموالا كثيرة قريبا".

وتابع: "نقود جميع دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بفارق كبير ونتفوق على الصين في هذا المجال، وصولي إلى الرئاسة قبل عام أنقذ بلدنا من انهيار في مجال الطاقة".

وأضاف: "اعتماد أوروبا على طاقة الرياح سبب لها مشكلات كبيرة وارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء. الصين تصنع مستلزمات توليد طاقة الرياح لكنها لا تستخدمها لأن الأغبياء فقط هم من يشترونها. نريد من أوروبا أن تكون حليفا قويا".
وتابع: "لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل دولة في الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".
وأكمل: "كم كنا أغبياء عندما أعدنا غرينلاند إلى الدنمارك سابقا ونستغرب هذا القدر من الجحود الذي يواجهوننا به"، مضيفا: "لا نحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة ونحتاج إلى الجزيرة لأنها مهمة لمصالحنا الأمنية".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها القادرة على حماية غرينلاند، مشيرا إلى أنه يريد مفاوضات فورية لشرائها.
وقال: "نحن قوة عظمى، أكثر بكثير مما يدركه الكثيرون. الولايات المتحدة وحدها قادرة على حماية هذه المنطقة الشاسعة (غرينلاند)، هذه القطعة الجليدية العملاقة، وتطويرها، وتحسينها بطريقة مفيدة وآمنة لأوروبا، ومفيدة لنا أيضا".
وتابع: "بايدن قدم 350 مليار دولار للناتو وهذا أمر صادم، وأموالنا تذهب لدول وجهات لا تقدر ما نفعله، قمنا بتمويل الناتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء".
