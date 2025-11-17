https://sarabic.ae/20251117/-بن-غفير-يطلب-من-نتنياهو-اعتقال-محمود-عباس-والخارجية-الفلسطينية-تعلق-1107208492.html
بن غفير يطلب من نتنياهو اعتقال محمود عباس.. والخارجية الفلسطينية تعلق
2025-11-17T18:27+0000
2025-11-17T18:27+0000
2025-11-17T18:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085723328_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8bd186d8cde6f715f61ca675b0d25b88.jpg
وقال بن غفير: "أتوجه اليوم إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو، عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)".وختم بن غفير كلمته، قائلا: "لدينا في سجن "كتسيعوت" زنزانة جاهزة له وسيتلقى شروطا كأي إرهابي آخر في السجون. اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".وفي وقت لاحق، علقت الخارجية الفلسطينية على ذلك في بيان، جاء فيه: "ندين تصريحات بن غفير الداعية إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية والتي تعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا الاستقرار، وتشكل التصريحات تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".وختم البيان: "الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية".وفي وقت سابق، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأن "الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي ولا وجود لشعب فلسطيني"، بحسب زعمه.بن غفير: لا وجود لشعب فلسطيني والتهجير هو الحلبن غفير: حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تباد بشكل كامل
طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، اغتيال كبار المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إذا اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين بعد اعتماد قرار أمريكي بشأن قطاع غزة يدعو إلى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال بن غفير: "أتوجه اليوم إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو، عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)".
وأضاف: "إذا قاموا بتعجيل الاعتراف بهذه الدولة (الدولة الفلسطينية)، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بذلك، فعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر بتنفيذ اغتيالات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، فهم مخربون بكل معنى الكلمة، وعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر باعتقال أبو مازن".
وختم بن غفير كلمته، قائلا: "لدينا في سجن "كتسيعوت" زنزانة جاهزة له وسيتلقى شروطا كأي إرهابي آخر في السجون. اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".
وفي وقت لاحق، علقت الخارجية الفلسطينية على ذلك في بيان، جاء فيه: "ندين تصريحات بن غفير الداعية إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية والتي تعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا الاستقرار، وتشكل التصريحات تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".
وأضاف البيان: "دولة فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف".
وختم البيان: "الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية".
وفي وقت سابق، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأن "الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي
ولا وجود لشعب فلسطيني"، بحسب زعمه.