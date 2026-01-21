عربي
مقتل 3 صحفيين إثر استهداف إسرائيلي لسيارة تابعة للجنة المصرية في غزة
مقتل 3 صحفيين إثر استهداف إسرائيلي لسيارة تابعة للجنة المصرية في غزة
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بمقتل 11 مواطنا فلسطينيا، نتيجة لاعتداءات متواصلة نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من وسط وجنوبي قطاع غزة.
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
وذكرت وكالة "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف شعت، وأنس غنيم"، ثلاثة صحفيين قتلوا من بين 11 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف مركبتهم في مدينة الزهراء وسط القطاع، أثناء قيامهم بتصوير مخيمات النازحين في المنطقة.وأوضحت أن الصحفيين الثلاثة قتلوا بعد استهداف سيارة تابعة للجنة المصرية في غزة، كانت تقلهم لتصوير أحد المخيمات التابعة لها في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.واستهدف الجيش الإسرائيلي السيارة التي كانت تقلهم، رغم وضوح أن عمل اللجنة المصرية إنساني وأن المركبة تابعة لها وتحمل شعارها. ورغم ذلك، تم قصف المركبة مباشرة من الطائرات الإسرائيلية.وكانت السيارة تحمل شعار اللجنة المصرية ويعمل عليها إعلاميون معتمدون، داخل منطقة تضم أكبر مخيمات اللجنة المصرية في قطاع غزة.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
مقتل 3 صحفيين إثر استهداف إسرائيلي لسيارة تابعة للجنة المصرية في غزة

© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بمقتل 11 مواطنا فلسطينيا، نتيجة لاعتداءات متواصلة نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من وسط وجنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة "قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف شعت، وأنس غنيم"، ثلاثة صحفيين قتلوا من بين 11 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف مركبتهم في مدينة الزهراء وسط القطاع، أثناء قيامهم بتصوير مخيمات النازحين في المنطقة.
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: نعرف مكان جثة الأسير الأخير في غزة
06:44 GMT
وأوضحت أن الصحفيين الثلاثة قتلوا بعد استهداف سيارة تابعة للجنة المصرية في غزة، كانت تقلهم لتصوير أحد المخيمات التابعة لها في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.
واستهدف الجيش الإسرائيلي السيارة التي كانت تقلهم، رغم وضوح أن عمل اللجنة المصرية إنساني وأن المركبة تابعة لها وتحمل شعارها. ورغم ذلك، تم قصف المركبة مباشرة من الطائرات الإسرائيلية.
وكانت السيارة تحمل شعار اللجنة المصرية ويعمل عليها إعلاميون معتمدون، داخل منطقة تضم أكبر مخيمات اللجنة المصرية في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
