الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
العالم العربي
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، وجوابا على سؤال "يجري حاليا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟": "أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين".وأجاب الوزير أيضا على سؤال "ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلًا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟": "للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضحا في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع".وأكد الوزير أنه "على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكانت جزءا منه، أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلقا، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزءا من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة

15:40 GMT 22.01.2026
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف
حصري
صرّح المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، بأن "ولاية غزة هي للدولة الفلسطينية".
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، وجوابا على سؤال "يجري حاليا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟": "أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين".

وقال أيضا: "غزة كما تعلمون هي جزء أصيل من أراضي الدولة الفلسطينية التي احتُلت في العام سبعة وستين. وهي تشكل مع الضفة الغربية والقدس، وحدة سياسية، وجغرافية واحدة. وبالتالي الولاية القانونية والولاية السياسية هي لدولة فلسطين. وبالتالي أي شيء لا يتفق مع هذه الرؤية بالتأكيد سنكون ضده، وأي شيء يتوافق مع هذه الرؤية سنكون معه، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة ورحبنا في تشكيل هذه اللجنة على أن تكون لا تتعارض مع وحدة النظام السياسي وأن نضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وبالتالي إذا فصل قطاع غزة لن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا فيما يتعلق في موضوع اللجنة".

"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
14:02 GMT

"أما فيما يتعلق في العلاقة بالتأكيد ستكون هناك علاقة مباشرة ما بين هذه اللجنة والحكومة الفلسطينية، ويوجد لدينا موقف أنه يجب أن يترأس هذه اللجنة إما جزء من الحكومة أو يتربط بعلاقة مباشرة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتأكيد الحكومة لها قطاعها التنفيذي في قطاع غزة، ويوجد لدينا آلاف الموظفين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتالي سيكونون جاهزين للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وإغاثة الأهل في قطاع غزة، وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"، وفقا للوزير.

وأجاب الوزير أيضا على سؤال "ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلًا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟": "للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضحا في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع".
وأكد الوزير أنه "على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكانت جزءا منه، أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلقا، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزءا من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".
