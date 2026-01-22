https://sarabic.ae/20260122/الوزير-أحمد-عساف-يكشف-لـسبوتنيك-دور-وعلاقة-السلطة-الفلسطينية-بـمجلس-السلام-حول-غزة-1109523651.html
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
سبوتنيك عربي
صرّح المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، بأن "ولاية غزة هي للدولة الفلسطينية". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T15:40+0000
2026-01-22T15:40+0000
2026-01-22T15:47+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109515701_0:94:1925:1177_1920x0_80_0_0_2c3a734a9b7d862e41bbb025bd341553.jpg
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، وجوابا على سؤال "يجري حاليا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟": "أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين".وأجاب الوزير أيضا على سؤال "ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلًا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟": "للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضحا في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع".وأكد الوزير أنه "على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكانت جزءا منه، أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلقا، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزءا من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".
https://sarabic.ae/20260122/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-وتعاون-مع-الهيئة-العامة-للإذاعة-والتلفزيون-الفلسطينية-1109516717.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109515701_0:0:1925:1445_1920x0_80_0_0_fc1b47d9ceac30d777973b397418921c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة
15:40 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 15:47 GMT 22.01.2026)
حصري
صرّح المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، بأن "ولاية غزة هي للدولة الفلسطينية".
وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، وجوابا على سؤال "يجري حاليا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟": "أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين".
وقال أيضا: "غزة كما تعلمون هي جزء أصيل من أراضي الدولة الفلسطينية التي احتُلت في العام سبعة وستين. وهي تشكل مع الضفة الغربية والقدس، وحدة سياسية، وجغرافية واحدة. وبالتالي الولاية القانونية والولاية السياسية هي لدولة فلسطين. وبالتالي أي شيء لا يتفق مع هذه الرؤية بالتأكيد سنكون ضده، وأي شيء يتوافق مع هذه الرؤية سنكون معه، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة ورحبنا في تشكيل هذه اللجنة على أن تكون لا تتعارض مع وحدة النظام السياسي وأن نضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وبالتالي إذا فصل قطاع غزة لن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا فيما يتعلق في موضوع اللجنة".
"أما فيما يتعلق في العلاقة بالتأكيد ستكون هناك علاقة مباشرة ما بين هذه اللجنة والحكومة الفلسطينية، ويوجد لدينا موقف أنه يجب أن يترأس هذه اللجنة إما جزء من الحكومة أو يتربط بعلاقة مباشرة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتأكيد الحكومة لها قطاعها التنفيذي في قطاع غزة، ويوجد لدينا آلاف الموظفين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتالي سيكونون جاهزين للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وإغاثة الأهل في قطاع غزة، وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"، وفقا للوزير.
وأجاب الوزير أيضا على سؤال "ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلًا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟": "للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضحا في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع".
وأكد الوزير أنه "على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكانت جزءا منه، أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلقا، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزءا من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".