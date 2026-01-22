https://sarabic.ae/20260122/الوزير-أحمد-عساف-يكشف-لـسبوتنيك-دور-وعلاقة-السلطة-الفلسطينية-بـمجلس-السلام-حول-غزة-1109523651.html

الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة

الوزير أحمد عساف يكشف لـ"سبوتنيك" دور وعلاقة السلطة الفلسطينية بـ"مجلس السلام" حول غزة

صرّح المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، بأن "ولاية غزة هي للدولة الفلسطينية".

وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، وجوابا على سؤال "يجري حاليا نقاش جاد حول "مجلس السلام" في غزة، كما تناقش مسألة إدارة غزة من قِبل لجنة فلسطينية محلية برئاسة علي شعث، العضو السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. هل يوجد تنسيق مباشر بين لجنة إدارة غزة والسلطة الفلسطينية؟ ما هي صلاحيات هذه اللجنة؟ وكيف ستُنفّذ مهامها في قطاع غزة؟": "أشكرك على الاستضافة، بالنسبة لنا رحبنا في تشكيل هذه اللجنة، لأنه كانت أولويتنا في دولة فلسطين أن يوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وأن يتم إغاثة أهلنا في القطاع، وأن نمنع التهجير، ولكن في هذا الموضوع لابد أن نؤكد أن الولاية في قطاع غزة هي لدولة فلسطين".وأجاب الوزير أيضا على سؤال "ما هو دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلًا في ضوء تشكيل "مجلس السلام" وإعلان بدء المرحلة الثانية؟": "للأسف انتقلنا للمرحلة الثانية قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة، والرئيس أبو مازن كان موقفه واضحا في هذا الموضوع بأنه على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي أعادت احتلالها في قطاع غزة، وهذا الاحتلال الذي جرى بعد 7 أكتوبر، ومن خلال هذا الاحتلال تسيطر إسرائيل اليوم على أكثر من 60% بشكل مباشر من قطاع غزة، هو غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، حتى أن خطة الرئيس ترامب التي تحدثت عن المرحلة الثانية كانت تقضي على أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، للأسف اليوم نحن ننتقل للمرحلة الثانية ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من القطاع".وأكد الوزير أنه "على الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وعلى الوسطاء أن يلزموا إسرائيل باحترام هذا الاتفاق الذي رحبت فيه، وكانت جزءا منه، أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح الذي إلى الآن ما زال مغلقا، وأن يتم إدخال المساعدات بالطريقة والكمية الكافية، وبالتالي كل هذا كان جزءا من المرحلة الأولى وللأسف إسرائيل لم تلتزم فيها".

