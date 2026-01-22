https://sarabic.ae/20260122/الخارجية-الفرنسية-لن-ننضم-إلى-مجلس-السلام-في-الوقت-الحالي-1109524437.html

الخارجية الفرنسية: لن ننضم إلى "مجلس السلام" حول غزة في الوقت الحالي

الخارجية الفرنسية: لن ننضم إلى "مجلس السلام" حول غزة في الوقت الحالي

وأكد باسكال كونفافرو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن عدم انضمام فرنسا إلى هذا المجلس، يعود لأن ميثاقه لا يتسق مع قرار الأمم المتحدة المتعلق بخطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلا عن أن بعض بنوده تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.وقال كونفافرو: "ليس متوافقا من جهة مع التفويض الخاص بغزة، الذي لم يرد ذكره أصلا، ومن ناحية أخرى فإن في هذا الميثاق عناصر تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأربعاء، قبوله دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأنه سينضم كعضو في "مجلس السلام"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.وكان عدد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقعوا، اليوم الخميس، وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ميثاق المشاركة في أول "مجلس سلام" لإدارة قطاع غزة.ودعا ترامب، الذي سيترأس المجلس، عشرات من قادة العالم للانضمام إليه، معتبرا أن المجلس سيسهم في معالجة تحديات عالمية أخرى، إلى جانب التعامل مع وقف إطلاق النار الهش في غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يهدف لأن يكون بديلا عن الأمم المتحدة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، طلبت من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في المجلس المقترح المساهمة بما لا يقل عن مليار دولار.وبحسب مسودة ميثاق "مجلس السلام"، يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، مع احتفاظه بحق دعوة الأعضاء، على أن تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو صوت واحد، مع خضوع جميع القرارات لموافقة رئيس المجلس.

