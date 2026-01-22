"حماس" تستنكر بشدة ضم نتنياهو إلى "مجلس السلام" وتعتبره "مؤشرا خطيرا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تستنكر بشدة ضم نتنياهو إلى "مجلس السلام" وتعتبره "مؤشرا خطيرا"
"حماس" تستنكر بشدة ضم نتنياهو إلى "مجلس السلام" وتعتبره "مؤشرا خطيرا"
استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، بشدة قرار إدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضمن "مجلس السلام"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "مؤشرا بالغ الخطورة" ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساءلة الدولية".
وقالت الحركة في بيان لها، إن ضم نتنياهو، الذي وصفته بـ"مجرم الحرب"، و"المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية"، يعكس تجاهلا واضحًا للانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها قطاع غزة.
وأضافت أن "نتنياهو يواصل عرقلة اتفاق وقف الحرب على غزة، ويرتكب انتهاكات واسعة تشمل استهداف المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية والمرافق العامة، وضرب مراكز الإيواء، وذلك رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الإعلان عن وقف إطلاق النار".
وأكدت الحركة أن "الاحتلال الصهيوني يمثل جوهر الإرهاب، وأن استمراره يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي"، مشددة على أن تحقيق الاستقرار يبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف انتهاكاته دون رجعة، ومحاسبة المسؤولين عن "الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج"، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأربعاء، قبوله دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأنه سينضم كعضو في "مجلس السلام"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وكان عدد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقعوا، اليوم الخميس، وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ميثاق المشاركة في أول "مجلس سلام" لإدارة قطاع غزة.
ودعا ترامب، الذي سيترأس المجلس، عشرات من قادة العالم للانضمام إليه، معتبرا أن المجلس سيسهم في معالجة تحديات عالمية أخرى، إلى جانب التعامل مع وقف إطلاق النار الهش في غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يهدف لأن يكون بديلا عن الأمم المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، طلبت من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في المجلس المقترح المساهمة بما لا يقل عن مليار دولار.
وبحسب مسودة ميثاق "مجلس السلام"، يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، مع احتفاظه بحق دعوة الأعضاء، على أن تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو صوت واحد، مع خضوع جميع القرارات لموافقة رئيس المجلس.
