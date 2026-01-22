https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-محور-محادثات-بوتين-وعباس-سيكون-العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وفلسطين-1109502539.html
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:54+0000
2026-01-22T08:54+0000
2026-01-22T09:19+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100381377_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_73c82d05246558b1f72c810fcf983084.jpg
https://sarabic.ae/20260121/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-رئيس-فلسطين-تطورات-غزة-ومسار-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1109495971.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100381377_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f4472d841de7fd63c8065a09b56fab2c.jpg
روسيا, أخبار فلسطين اليوم
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
08:54 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 09:19 GMT 22.01.2026)
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين حول المحادثات الروسية الفلسطينية: "سيكون التركيز الرئيسي على العلاقات الثنائية".
وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".
وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قد أعلن سابقًا أن الرئيس عباس يقوم بزيارة عمل إلى روسيا
خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني.