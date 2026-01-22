الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-محور-محادثات-بوتين-وعباس-سيكون-العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وفلسطين-1109502539.html
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:54+0000
2026-01-22T09:19+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100381377_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_73c82d05246558b1f72c810fcf983084.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين حول المحادثات الروسية الفلسطينية: "سيكون التركيز الرئيسي على العلاقات الثنائية".وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قد أعلن سابقًا أن الرئيس عباس يقوم بزيارة عمل إلى روسيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20260121/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-رئيس-فلسطين-تطورات-غزة-ومسار-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1109495971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100381377_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f4472d841de7fd63c8065a09b56fab2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, أخبار فلسطين اليوم

الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين

08:54 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 09:19 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين حول المحادثات الروسية الفلسطينية: "سيكون التركيز الرئيسي على العلاقات الثنائية".
وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
أمس, 23:12 GMT
وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قد أعلن سابقًا أن الرئيس عباس يقوم بزيارة عمل إلى روسيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала