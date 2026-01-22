https://sarabic.ae/20260122/بث-مباشر-بوتين-يعقد-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-في-الكرملين-1109502051.html

بوتين: العلاقات الروسية الفلسطينية راسخة وذات طابع خاص

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، تتناول عدة قضايا مرتبطة بالشرق والقضية الفلسطينية. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتينوقال بوتين خلال اللقاء، إنه "خلال أحلك أوقات أزمة غزة، قدمنا مساعدات إنسانية، بناء على طلبكم بالدرجة الأولى. أرسلنا أكثر من ٨٠٠ طن من البضائع إلى قطاع غزة، ونفذنا نحو ٣٢ عملية إنسانية".وتابع: "نهجنا تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط مبدئي وليس انتهازيا".وأكد الرئيس الروسي أن " روسيا تواصل العمل في المجال الإنساني، ولا سيما تدريب كوادر من أجل فلسطين، ففي هذا العام، يدرس ١٥٠ شابا فلسطينيا، وسيواصلون دراستهم، في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في روسيا".وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين روسيا وفلسطين، أشار إلى أنه "بالطبع، لا يزال حجم التبادل التجاري بيننا متواضعا من حيث القيمة المطلقة، لكن الاتجاه التصاعدي واضح: فقد تضاعف ثلاث مرات".وحول قطاع غزة، قال بوتين: "بالطبع، سنناقش اليوم الوضع الراهن في قطاع غزة وفلسطين، والوضع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام. كما سنناقش مبادرات الرئيس الأمريكي لإنشاء هيكل جديد يهدف، كما نرى، بالدرجة الأولى إلى حل الوضع في فلسطين وقطاع غزة".تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباسوقال عباس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذه الفرصة، وعلى استضافتنا في موسكو. تربطنا، كأصدقاء لروسيا والشعب الروسي، علاقة صداقة متينة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وهي علاقة تتطور على مر السنين وتسير قدماً على الطريق الصحيح. روسيا صديق عظيم لنا، نعتمد عليه في العديد من المجالات، وفي جميع القطاعات".وأكد أنه "لطالما دعمت روسيا الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. أما فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي، فهو بالغ الأهمية وذات حجم كبير".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، مشيرا إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

