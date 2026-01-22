بوتين: العلاقات الروسية الفلسطينية راسخة وذات طابع خاص

https://sarabic.ae/20260122/بث-مباشر-بوتين-يعقد-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-في-الكرملين-1109502051.html
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، تتناول عدة قضايا مرتبطة بالشرق والقضية الفلسطينية. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
10:31 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 22.01.2026)
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، تتناول عدة قضايا مرتبطة بالشرق والقضية الفلسطينية.
تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقال بوتين خلال اللقاء، إنه "خلال أحلك أوقات أزمة غزة، قدمنا مساعدات إنسانية، بناء على طلبكم بالدرجة الأولى. أرسلنا أكثر من ٨٠٠ طن من البضائع إلى قطاع غزة، ونفذنا نحو ٣٢ عملية إنسانية".
وأضاف: "ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة الاستقلال هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط".
وتابع: "نهجنا تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط مبدئي وليس انتهازيا".
وأكد الرئيس الروسي أن " روسيا تواصل العمل في المجال الإنساني، ولا سيما تدريب كوادر من أجل فلسطين، ففي هذا العام، يدرس ١٥٠ شابا فلسطينيا، وسيواصلون دراستهم، في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في روسيا".
وحول العلاقات الروسية الفلسطينية، أوضح بوتين: "العلاقات بين روسيا وفلسطين راسخة وذات طابع خاص".
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين روسيا وفلسطين، أشار إلى أنه "بالطبع، لا يزال حجم التبادل التجاري بيننا متواضعا من حيث القيمة المطلقة، لكن الاتجاه التصاعدي واضح: فقد تضاعف ثلاث مرات".
وحول قطاع غزة، قال بوتين: "بالطبع، سنناقش اليوم الوضع الراهن في قطاع غزة وفلسطين، والوضع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام. كما سنناقش مبادرات الرئيس الأمريكي لإنشاء هيكل جديد يهدف، كما نرى، بالدرجة الأولى إلى حل الوضع في فلسطين وقطاع غزة".
وحول مناقشة تخصيص أموال من الأصول المجمدة لـ"مجلس السلام" مع الأمريكيين، أوضح: "ربما سمعتم أننا مستعدون لضخ مليار دولار في هذا الهيكل الجديد، "مجلس السلام"، لدعم الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، واستخدام هذه الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة المشاكل الفلسطينية عموما. ولكن، كما ذكرت سابقا، باستخدام الأموال المجمدة في الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة، أعتقد أن هذا ممكن تماما. لقد ناقشنا هذه الخيارات سابقا مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، ومن المقرر عقد اجتماع ومناقشة هذا الموضوع في موسكو اليوم".
تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وقال عباس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذه الفرصة، وعلى استضافتنا في موسكو. تربطنا، كأصدقاء لروسيا والشعب الروسي، علاقة صداقة متينة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وهي علاقة تتطور على مر السنين وتسير قدماً على الطريق الصحيح. روسيا صديق عظيم لنا، نعتمد عليه في العديد من المجالات، وفي جميع القطاعات".
وأكد أنه "لطالما دعمت روسيا الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. أما فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي، فهو بالغ الأهمية وذات حجم كبير".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، مشيرا إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".
وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.