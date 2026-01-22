https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-بوتين-يناقش-مع-عباس-تخصيص-مليار-دولار-من-الأصول-الروسية-المجمدة-لأغراض-إنسانية-1109504508.html
2026
الأخبار
الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".
وصرح بيسكوف للصحفيين: "الرئيس (بوتين) أعلن أمس استعداده لتخصيص مليار دولار من الأصول التي صادرتها الولايات المتحدة لأغراض إنسانية عبر "مجلس السلام"، الذي أعلن عنه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب". وأضاف:
بالطبع، ستتم مناقشة جميع التفاصيل، وقد أعلن بوتين، يوم أمس، أن هذه المسألة ستناقش مع السيد عباس.
وكشف بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين حول المحادثات الروسية الفلسطينية: سيكون التركيز الرئيسي على العلاقات الثنائية.
وأشار بيسكوف
إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".