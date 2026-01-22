عربي
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية
الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: بوتين يناقش مع عباس تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".
وصرح بيسكوف للصحفيين: "الرئيس (بوتين) أعلن أمس استعداده لتخصيص مليار دولار من الأصول التي صادرتها الولايات المتحدة لأغراض إنسانية عبر "مجلس السلام"، الذي أعلن عنه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب". وأضاف:

بالطبع، ستتم مناقشة جميع التفاصيل، وقد أعلن بوتين، يوم أمس، أن هذه المسألة ستناقش مع السيد عباس.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
4 ديسمبر 2025, 17:20 GMT
وكشف بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي ستعقد اليوم في الكرملين، ستركز على العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين حول المحادثات الروسية الفلسطينية: سيكون التركيز الرئيسي على العلاقات الثنائية.
وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا كانت دائما بلدا صديقا لفلسطين، وقد بذلنا جهودا حثيثة لتحقيق تسوية في الشرق الأوسط".
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
