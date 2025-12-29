https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-خارجية-فلسطين-نثمن-الدعم-الروسي-ونؤكد-على-أهمية-سبوتنيك-في-إيصال-الرسالة-الفلسطينية-للعالم-1108699417.html
وزيرة خارجية فلسطين: نثمن الدعم الروسي ونؤكد على أهمية "سبوتنيك" في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم
وزيرة خارجية فلسطين: نثمن الدعم الروسي ونؤكد على أهمية "سبوتنيك" في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم
سبوتنيك عربي
وصفت فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية بأنها "تاريخية ومتينة". 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T16:30+0000
2025-12-29T16:30+0000
2025-12-29T16:30+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28fc4e1884c6a43c00ea219b18da7ad.jpg
وأشادت في مقابلة مع "سبوتنيك" بالدور الروسي المحوري كلاعب دولي وازن يقف باستمرار إلى جانب الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن هذه الحوارات تستند إلى مبادئ وطنية راسخة تهدف إلى الوصول لمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، معربة عن أملها في استمرار هذا الحوار برعاية روسية لضمان وحدة الصف الفلسطيني. واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-لـسبوتنيك-السيادة-في-غزة-حق-أصيل-للسلطة-وعلاقتنا-بموسكو-تاريخية-فيديو-1108696747.html
https://sarabic.ae/20251229/طاهر-النونو-نأمل-أن-يسفر-لقاء-ترامب-ونتنياهو-عن-الانتقال-نحو-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1108697548.html
https://sarabic.ae/20251229/حماس-نثق-بقدرة-ترامب-على-إرساء-السلام-في-غزة-والمنطقة-1108688650.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699871_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_4b0aad5eb678e0139f7a5f46af530885.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة
حصري, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة
وزيرة خارجية فلسطين: نثمن الدعم الروسي ونؤكد على أهمية "سبوتنيك" في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
وصفت فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية بأنها "تاريخية ومتينة".
وأشادت في مقابلة مع "سبوتنيك" بالدور الروسي المحوري كلاعب دولي وازن يقف باستمرار إلى جانب الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
.
وأوضحت الوزيرة أن موسكو لعبت دورًا مهما وحيويا في ملف المصالحة الوطنية، من خلال استضافتها لجولات الحوار الفلسطيني، مؤكدة أن الوساطة الروسية تتميز بقدرتها على التواصل مع كافة الأطراف والقيادة الفلسطينية والفصائل على حد سواء.
وأشارت إلى أن هذه الحوارات تستند إلى مبادئ وطنية راسخة تهدف إلى الوصول لمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، معربة عن أملها في استمرار هذا الحوار برعاية روسية لضمان وحدة الصف الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالأداء الإعلامي لوكالة وإذاعة "سبوتنيك"، مؤكدة على أهمية وجود وسائل إعلام تتمتع بالموضوعية في طرح السردية وإيصال الرسالة الفلسطينية إلى العالم.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب
، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع
.