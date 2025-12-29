https://sarabic.ae/20251229/حماس-نثق-بقدرة-ترامب-على-إرساء-السلام-في-غزة-والمنطقة-1108688650.html

"حماس": نثق بقدرة ترامب على إرساء السلام في غزة والمنطقة

"حماس": نثق بقدرة ترامب على إرساء السلام في غزة والمنطقة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهدا مهما في التوصل إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد قاسم أن الأوضاع الميدانية في غزة لا تزال تشهد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأوضح قاسم في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، أن "أكثر من 420 شخصا قُتلوا في قطاع غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، على يد الجيش الإسرائيلي".وأشار حازم قاسم إلى أن الغالبية الساحقة من الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، معبّرا عن ثقته بقدرة الرئيس ترامب على تحقيق السلام في غزة والمنطقة، وبأن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات.ودعا المتحدث باسم حركة "حماس"، الرئيس ترامب، إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يفضي إلى سلام حقيقي ودائم في قطاع غزة وفي المنطقة بأكملها.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

