طاهر النونو: نأمل أن يسفر لقاء ترامب ونتنياهو عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
طاهر النونو: نأمل أن يسفر لقاء ترامب ونتنياهو عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
طاهر النونو: نأمل أن يسفر لقاء ترامب ونتنياهو عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تأمل أن يسفر اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وطالب النونو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء ما وصفه بـ الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد أي تقدم سياسي أو إنساني.
وفيما يتعلق بإدارة القطاع، شدد النونو على أن أي تأخير في تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تمكين اللجنة من تولي مهامها في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن ملف سلاح حماس يُبحث ضمن القضايا الوطنية الفلسطينية، لكنه يظل مرتبطًا بشكل مباشر بـ زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي ملف الأسرى، أوضح النونو أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للوصول إلى جثة آخر أسير إسرائيلي، مؤكدًا التعامل مع الملف بجدية ومسؤولية.
واتهم النونو إسرائيل بـ تعمد منع إدخال اللحوم الحية والبيض وحليب الأطفال والأدوية إلى قطاع غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف الوضع الصحي للسكان المدنيين.
وكشف النونو أنه كان من المقرر أن يحضر اجتماع وفد حماس في الدوحة الذي استُهدف لاحقًا، إلا أن القصف الإسرائيلي وقع قبل وصوله إلى مقر الاجتماع.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب
، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.