https://sarabic.ae/20251229/طاهر-النونو-نأمل-أن-يسفر-لقاء-ترامب-ونتنياهو-عن-الانتقال-نحو-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1108697548.html

طاهر النونو: نأمل أن يسفر لقاء ترامب ونتنياهو عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

طاهر النونو: نأمل أن يسفر لقاء ترامب ونتنياهو عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تأمل أن يسفر اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T15:50+0000

2025-12-29T15:50+0000

2025-12-29T15:50+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316844_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_338d354fc5541d2217207e1a080ae487.jpg

وطالب النونو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء ما وصفه بـ الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد أي تقدم سياسي أو إنساني.وفيما يتعلق بإدارة القطاع، شدد النونو على أن أي تأخير في تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تمكين اللجنة من تولي مهامها في أسرع وقت ممكن.وأشار إلى أن ملف سلاح حماس يُبحث ضمن القضايا الوطنية الفلسطينية، لكنه يظل مرتبطًا بشكل مباشر بـ زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.واتهم النونو إسرائيل بـ تعمد منع إدخال اللحوم الحية والبيض وحليب الأطفال والأدوية إلى قطاع غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف الوضع الصحي للسكان المدنيين.وكشف النونو أنه كان من المقرر أن يحضر اجتماع وفد حماس في الدوحة الذي استُهدف لاحقًا، إلا أن القصف الإسرائيلي وقع قبل وصوله إلى مقر الاجتماع.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20251229/حماس-نثق-بقدرة-ترامب-على-إرساء-السلام-في-غزة-والمنطقة-1108688650.html

https://sarabic.ae/20251224/نتنياهو-حيدنا-التهديد-النووي-الإيراني-وحماس-ترفض-نزع-سلاحها-خلافًا-لخطة-ترامب-1108522038.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي